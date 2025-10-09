Πτώση της δημοτικότητας του Εμανουέλ Μακρόν και εκλογική συρρίκνωση των πολιτικών δυνάμεων που τον στηρίζουν καταγράφουν δημοσκοπήσεις τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Elabe για την εφημερίδα LES ÉCHOS, μόνο το 14% των Γάλλων εμπιστεύεται τον Γάλλο πρόεδρο για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα της χώρας, που σημαίνει πτώση 3 μονάδων σε έναν μήνα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή κατάρρευση, με 7 μονάδες χαμένες σε διάστημα δύο μηνών και 13 από τον Μάρτιο του 2025, αναφέρει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι με ποσοστό εμπιστοσύνης στο 14%, ο Εμανουέλ Μακρόν σπάει το ρεκόρ της χαμηλής δημοτικότητάς που είχε σημειώσει τον προηγούμενο μήνα, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ του Φρανσουά Ολάντ, τον Νοέμβριο του 2016.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βλέπει τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται εντυπωσιακά. Ενώ κατατάσσονταν στην 18η θέση ανάμεσα σε 30 πολιτικά πρόσωπα στη μηνιαία μέτρηση της Elabe πριν από τον διορισμό του στο πρωθυπουργικό μέγαρο στις 9 Σεπτεμβρίου, σήμερα βρίσκεται στην 7η θέση στις προτιμήσεις των Γάλλων για πολιτικά πρόσωπα, με 28% θετικές γνώμες (+11 μονάδες). Στην 1η θέση βρίσκεται ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά (39%), ενώ ακολουθούν οι τέως πρωθυπουργοί επί προεδρίας Μακρόν Εντουάρ Φιλίπ (35%) και Γκαμπριέλ Αττάλ (33%).

Στην εφημερίδα Le Figaro δημοσιεύεται εξάλλου άρθρο με τίτλο "Προεδρικές εκλογές 2027: Ο Εθνικός Συναγερμός είναι το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, τη στιγμή που το κεντρώο μπλοκ καταρρέει". Στο άρθρο αναφέρεται ότι περισσότερο από ενάμιση χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί στις προθέσεις ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό μεταξύ 34% και 35%, ενώ το κεντρώο μπλοκ, που κατά βάση στηρίζει τον Γάλλο πρόεδρο, καταρρέει και βρίσκεται στήθος με στήθος με την Αριστερά για μια θέση στον δεύτερο γύρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Toluna Harris Interactive για τον τηλεοπτικό σταθμό RTL, εκπροσωπούμενος είτε από τον πρόεδρό του Ζορντάν Μπαρντελά είτε από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Μαρίν Λεπέν, ο Εθνικός Συναγερμός βρίσκεται σταθερά πρώτος στις προθέσεις ψήφου για τον πρώτο γύρο. Και αυτό, ανεξάρτητα από τους αντιπάλους του, δηλαδή τους πρώην πρωθυπουργούς Γκαμπριέλ Ατάλ (12% στις προθέσεις ψήφου) ή Εντουάρ Φιλίπ (μεταξύ 15% και 16%, ενώ πριν από το καλοκαίρι ξεπερνούσε το 20%). Ο Εθνικός Συναγερμός θα έφτανε το 35% σε περίπτωση υποψηφιότητας του Ζορντάν Μπαρντελά, δηλαδή σχεδόν 12 μονάδες περισσότερο από το ποσοστό του Εθνικού Συναγερμού στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2022. Η Μαρίν Λεπέν κυριαρχεί επίσης με 34%, (η καταδίκη της προς το παρόν την εμποδίζει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα).

Στην Αριστερά, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, με την Ανυπότακτη Γαλλία, συγκεντρώνει 14% στις προθέσεις ψήφου, ανεξαρτήτως σεναρίου. Ο προσκείμενος στους Σοσιαλιστές Ραφαέλ Γκλικσμάν θα συγκέντρωνε επίσης 14% αν ο υποψήφιος του κεντρώου μπλοκ ήταν ο Γκαμπριέλ Ατάλ και 12% απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ.

Τέλος σε περίπτωση διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης, ο Εθνικός Συναγερμός θα ερχόταν πρώτος στις προθέσεις ψήφου στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της OpinionWay για τον τηλεοπτικό σταθμό CNEWS. Όπως και στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών του 2024, ο Εθνικός Συναγερμός θα επικρατούσε σε όλα τα σενάρια, συγκεντρώνοντας μεταξύ 33% και 34%, ακόμη και στην περίπτωση που θα είχε απέναντί του ένα ενιαίο μέτωπο όλων των αριστερών κομμάτων, που τότε αυτό θα έφτανε το 24%.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ