«Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου για τα ευχάριστα νέα που έλαβα χθες το βράδυ και σήμερα από το Σαρμ Ελ Σέιχ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σήμερα δηλώνοντας ικανοποιημένος και στέλνοντας μήνυμα ενεργού εμπλοκής της Άγκυρας στη συνέχεια της διαδικασίας.

Η αλυσίδα της συμφωνίας

Μιλώντας σε εκδήλωση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε τις προσπάθειες της Τουρκίας για την παύση της αιματοχυσίας στη Γάζα, προβάλλοντας την εμπλοκή του σε διεθνείς διαβουλεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα Ηνωμένα Έθνη ως απόδειξη του ρόλου του ως ειρηνοποιού μεσολαβητή στην περιοχή.

«Όπως γνωρίζετε, εδώ και πολύ καιρό καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα και να επιτευχθεί εκεχειρία.

Πρώτα πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση με θέμα τη Γάζα στο Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στην οποία συμμετείχε και ο κ. Τραμπ. Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψή μας στην Ουάσιγκτον, συζητήσαμε ξανά το θέμα της Γάζας με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του στο Λευκό Οίκο. Αργότερα, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων».

Υπογραφή και άμεσες προτεραιότητες

Ο Ερντογάν δίνει έμφαση τώρα στην «πιστή εφαρμογή» της συμφωνίας και στο ρόλο της Τουρκίας στην επιτήρηση και υλοποίηση των δεσμεύσεων.

«Δόξα τον Αλλάχ, σήμερα υπογράφηκε η συμφωνία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συμφωνία, στην οποία συμβάλαμε ενεργά από την αρχή».

Πλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρασχεθεί άμεσα εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, να γίνει ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις του Ισραήλ και να εξασφαλιστεί η απόσυρση στα καθορισμένα όρια.

Θα παρακολουθούμε με προσοχή την πιστή εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.

Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της συμφωνίας στο έδαφος και, ελπίζουμε, η Τουρκία να συμμετάσχει και σε μία ειδική ομάδα».

Αναστήλωση της Γάζας στο επίκεντρο

Και ο λόγος του μεταβαίνει γρήγορα από την πολιτική στην ανοικοδόμηση της Γάζας, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας.

«Θα υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες ανοικοδόμησης μαζί με τη διεθνή κοινότητα, ώστε η Γάζα να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Στόχος μας είναι να σταματήσει η γενοκτονία και να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή το συντομότερο δυνατόν».

Εκτίμηση στον Τραμπ, το Κατάρ και την Αίγυπτο

Επιβράβευσε για άλλη μια φορά δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως και τις άλλες χώρες Αίγυπτο και Κατάρ για την επίτευξη της συμφωνίας, ενώ έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό.

«Ευχαριστώ τον Αμερικανό πρόεδρο κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε ισχυρή βούληση στην προώθηση της εκεχειρίας από την ισραηλινή κυβέρνηση. Εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου στο Κατάρ και την Αίγυπτο, που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας», δήλωσε.

«Συγχαίρω από καρδιάς την παλαιστινιακή αντιστασιακή οργάνωση Χαμάς για τη σταθερή και συνετή στάση της. Παρά τις κάθε είδους βαρβαρότητες, την καταπίεση, τη σφαγή και τη γενοκτονία εδώ και δύο χρόνια, αποτίω φόρο τιμής στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας, οι οποίοι δεν υποχώρησαν ούτε στο ελάχιστο από την αποφασιστική και σθεναρή στάση τους. Η Τουρκία θα βρίσκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, όπως χθες, έτσι και σήμερα και αύριο, και δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ», κατέληξε.

