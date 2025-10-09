Μια ακόμη δοκιμασία έχει μπροστά της για σήμερα Πέμπτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές από την ακροδεξιά και την αριστερά προσπαθούν να την ανατρέψουν με μια διπλή πρόταση δυσπιστίας, ενώ εκείνη προσπαθεί να διατηρήσει μια ικανή πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Η ψήφος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00 τοπική ώρα Στρασβούργου.

Μπορεί η ίδια να έριξε τους τόνους στην ομιλία της τη Δευτέρα σε σχέση με το κατηγορώ της αντίστοιχης πρότασης του Ιουλίου, όταν η Φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε τους επικριτές της ότι υπηρετούν τα συμφέροντα της Ρωσίας, σήμερα οι προτάσεις έρχονται από τα δύο διαφορετικά άκρα του τόξου, από τους Πατριώτες για την Ευρώπη με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά και μία από την Αριστερά με επικεφαλής τη Μανόν Ομπρί, συνδέοντας εθνική πολιτική με τις ευρωπαϊκές πολιτικές προκλήσεις.

Ωστόσο η πίεση στη Φον ντερ Λάιεν έρχεται και από τη συμμαχία ευρωομάδων που τη στήριξαν, με τον Γερμανό σοσιαλδημοκράτη Ρενέ Ρεπάσι να την προειδοποιεί μέσα από το Politico ότι εάν μέσα σε ένα εξάμηνο δεν μπουν εκ μέρους της Κομισιόν μπροστά οι πολιτικές προτεραιότητες των σοσιαλιστών και δημοκρατών (S&D), τότε η κριτική δεν θα σταματήσει εδώ.

Για να ανατραπεί η Επιτροπή, μια πρόταση δυσπιστίας χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι τα δύο τρίτα των ψήφων που καταμετρήθηκαν και την πλειοψηφία όλων των ευρωβουλευτών (720 συνολικά). Αυτό σημαίνει ότι μια πρόταση χρειάζεται τουλάχιστον 361 ψήφους υπέρ για να περάσει, ένα όριο που σπάνια επιτυγχάνεται. Την τελευταία φορά, 360 ευρωβουλευτές ψήφισαν κατά της πρότασης μομφής, ενώ 175 ψήφισαν υπέρ της ανατροπής της Προέδρου της Κομισιόν.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με 188 έδρες, υποστηρίζει πλήρως τη Φον ντερ Λάιεν και θα ψηφίσει κατά των προτάσεων, ωστόσο το S&D, αν και υποστηρίζει επίσημα την Επιτροπή, δείχνει αυξανόμενη δυσαρέσκεια, με μόνο 98 από τους 136 ευρωβουλευτές να καταψηφίζουν τη μομφή κατά της Προέδρου τον περασμένο Ιούλιο. Οι κεντρώοι της Renew, με 75 έδρες, αναμένεται να παρέχουν και αυτή τη φορά στιβαρή υποστήριξη στην Πρόεδρο της Κομισιόν. Οι ομάδες που κατέθεσαν τις χωριστές προτάσεις, οι Πατριώτες για την Ευρώπη και η Αριστερά, προφανώς δεν συνεργάζονται κοινοβουλευτικά, αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει τους μεν να υπερψηφίσουν την πρόταση των δε και το αντίστροφο.

Αν και η Επιτροπή αναμένεται να επιβιώσει της σημερινής βασάνου, η συρρίκνωση της υποστήριξης είναι εμφανής και εάν το ψυχολογικό όριο της υποστήριξης πέσει περαιτέρω, τότε μπορεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιβίωση της παρούσας Επιτροπής υπό αυτή την πολιτική συμμαχία, να ισχυροποιηθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ