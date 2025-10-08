Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό θα πραγματοποιήσει στην Τουρκία ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικανού.

«Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Αρχηγός του Κράτους του Βατικανού, πρόκειται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό, επιλέγοντας ως προορισμό την Τουρκία», όπως αναφέρεται.

Η επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, έρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και των θρησκευτικών αρχών της χώρας.

Η Νίκαια στο επίκεντρο

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Βατικανού, Ματέο Μπρούνι, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Πάπας θα μεταβεί και στην ιστορική πόλη Νίκαια (σημερινό Ιζνίκ), για να τιμήσει τη 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (325 μ.Χ.), γεγονός που σηματοδότησε την ενοποίηση της Χριστιανοσύνης υπό κοινό δόγμα.

Από τη Νίκαια στη Βηρυτό – Το επόμενο ταξίδι του Ποντίφικα

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής του στην Τουρκία, ο Πάπας θα συνεχίσει το ταξίδι του στον Λίβανο, όπου θα επισκεφθεί τη χώρα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου.

Η σκυτάλη από τον Πάπα Φραγκίσκο – Η συνέχιση ενός ανεκπλήρωτου οράματος

Η πιθανότητα επίσκεψης του Πάπα στην Τουρκία συζητείτο επί μήνες, και πλέον καθίσταται επίσημη με την ανακοίνωση του Βατικανού και, όπως επισημαίνουν Τούρκοι αναλυτές, αποκτά διαθρησκευτική και γεωπολιτική βαρύτητα, σε μια εποχή όπου η πίστη επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη διπλωματία.

Η ιστορική διαδρομή των σχέσεων – Από το 1959 έως σήμερα

Οι διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας–Αγίας Έδρας θεμελιώθηκαν στις 11 Απριλίου 1960, ως συνέχεια της επίσκεψης του τότε προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ στο Βατικανό το 1959 και της συνάντησής του με τον Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄.

Η εγκαθίδρυση Πρεσβειών εκατέρωθεν, με την τουρκική πρεσβεία στο Βατικανό να λειτουργεί από το 1962, συμβόλιζε ήδη από τότε τη διάθεση γεφύρωσης Ανατολής και Δύσης.

Η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ φαίνεται να αναζωογονεί εκείνη τη διπλωματική παράδοση.

Η επίσκεψη στο Φανάρι που αποσιωπείται

Αξιοσημείωτο είναι ότι στα περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρά μόνο σε ορισμένα μέσα όπως η Μιλιέτ, που σημειώνει πως «σύμφωνα με πηγές του Βατικανού, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ θα επισκεφθεί και το Ρωμαίικο Πατριαρχείο του Φαναρίου».

Η επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέδωσε επίσης ανακοίνωση που αναφέρει: «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει τη χαρά του για την επικείμενη επίσκεψη της Α. Αγιότητος του Πάπα Ρώμης Λέοντος ΙΔ΄ στην Τουρκία, ανταποκρινομένου στην εκπεφρασμένη επιθυμία και πρόσκληση της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου να τιμήσουν από κοινού την ιστορική 1700ή επέτειο της εν Νικαία Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Οι δύο Προκαθήμενοι θα μεταβούν στη Νίκαια της Βιθυνίας στις 28 Νοεμβρίου, ενώ ο Αγιώτατος Πάπας θα επισκεφθεί επισήμως την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, στις 29 και 30 Νοεμβρίου, για να παραστεί στην εορτή του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου».