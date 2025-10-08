Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανάφερε το ζήτημα των F-35, επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν, αμφισβητώντας ανοιχτά τη νομιμότητα του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα και επιχειρώντας να επανασυστήσει την εικόνα μιας χώρας αδίκως περιθωριοποιημένης.

«Οι λόγοι που μας απέκλεισαν από το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα, κάτι που είχε δηλώσει έμμεσα και ο κ. Τραμπ». Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο αεροπλάνο, κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρητορική της «αδικίας» που, όπως υποστηρίζει, υπέστη η Άγκυρα.

«Θετικά μηνύματα» από ΗΠΑ

Σε ερώτηση για τη συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Ερντογάν επεσήμανε: «Μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει συνεργασία σε όλους τους τομείς, όπως και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Με σκοπό την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων, συζητάμε και τα δύο θέματα με τις ΗΠΑ και περιμένουμε θετικά αποτελέσματα. Στη συνομιλία που πραγματοποιήσαμε με τον κ. Τραμπ, λάβαμε θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ανοίξαμε το θέμα των F-35 και το θέσαμε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην ατζέντα», είπε.

Το επιχείρημα της σύμπραξης

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι η χώρα του ήταν «μια χώρα-εταίρος, που έχει πληρώσει τα χρήματά της και έχει φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις της», σε μία προσπάθεια να καταστήσει την Ουάσιγκτον συνυπεύθυνη για την απομάκρυνση της Τουρκίας από τη δυτική τεχνολογική αλυσίδα.

Η υπόθεση Halkbank

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την υπόθεση της τράπεζας Halkbank, η οποία κατηγορείται ότι έσπασε το εμπάργκο κατά του Ιράν, ο Ερντογάν σημείωσε πως «ο κ. Τραμπ, τόσο κατά τη διάρκεια των επαφών μας στις ΗΠΑ, όσο και στην τελευταία τηλεφωνική μας συνομιλία, δήλωσε ότι “το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς”. Ασφαλώς, αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης, η οποία έχει μεγάλη αξία για εμάς. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν», αναφερόμενος στο πρόστιμο 100 εκατ. δολαρίων που πρέπει να πληρώσει η Τουρκία στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό.

Χαμάς: «Ο Τραμπ μας ζήτησε...»

Σε ερώτηση για τη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, ο Ερντογάν πρόβαλε τον εαυτό του ως γέφυρα ανάμεσα στους Παλαιστινίους και τη Δύση.

«Μεταφέραμε στον κ. Τραμπ το πώς μπορεί να επιτευχθεί λύση στο Παλαιστίνη. Κι εκείνος μας ζήτησε να συνομιλήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε. Είπα αυτοπροσώπως στον ίδιο τον κ. Τραμπ ότι υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές του προσπάθειες».

Η στάση απέναντι στη Συρία

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Συρία, ο Τούρκος πρόεδρος προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη των συγκρούσεων σε άλλους παίκτες, όπως για παράδειγμα τους Κούρδους.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να διασυρθεί ξανά η Συρία στην αστάθεια... Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη».