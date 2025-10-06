Δήλωση μέσω X αναφορικά με τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου έκανε ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Η απώλεια της Καίτης Κληρίδου με γεμίζει θλίψη. Μια γυναίκα με ήθος, γνώση και ψυχή, που υπηρέτησε με θάρρος, σεμνότητα και συνέπεια τις αρχές που ενέπνευσε ο Γλαύκος Κληρίδης, αρχές που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

Η Καίτη πορεύτηκε αυτόφωτη. Τίμησε την πολιτική και την κοινωνία με τη στάση της, τους αγώνες της και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύτηκε ως το τέλος. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνδεθούν μαζί της», αναφέρει ο κ.Νεοφύτου.

