Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, αποχαιρέτησε με συγκίνηση την Καίτη Κληρίδου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά της.

«Καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένη μας Καίτη, εκεί όπου ανήκεις, στο φως που τόσο απλόχερα χάριζες γύρω σου», ανέφερε η κ. Δημητρίου, υπογραμμίζοντας πως με οδύνη αποχαιρετούν όχι μόνο μια ξεχωριστή γυναίκα, αλλά και μια φίλη και συνεργάτιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως «η ευγένεια της Καίτης Κληρίδου, η διακριτική δύναμη του λόγου της, το χαμόγελο και το αληθινό της ενδιαφέρον για την πατρίδα θα παραμείνουν για πάντα μέσα μας, φάρος ανθρωπιάς και καλοσύνης».

Καταλήγοντας, η Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον αγαπημένο σύζυγο της εκλιπούσας, Κώστα Σιαμμά.

