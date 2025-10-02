Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο κόσμος δεν είναι πιο κοντά στην ειρήνη, ενάμιση μήνα μετά την σύνοδο κορυφής Ρωσίας –ΗΠΑ στην Αλάσκα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ευρώπη ενθαρρύνει την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ρωσία.

Ρωσία-Ουκρανία: Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, σύμφωνα με τη Μόσχα

Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 185 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία δεν δίδονται άλλες λεπτομέρειες, στη Ρωσία επιστρέφουν επίσης 20 πολίτες.

Η Ρωσία δήλωσε ότι η ανταλλαγή είναι στο πλαίσιο συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στον τελευταίο γύρο των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters