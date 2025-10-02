Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Τόμαχοκ για επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας τότε θα υπάρξει ένας νέος γύρος επικίνδυνης κλιμάκωσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει δει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν μια μία τέτοια απόφαση, η οποία αν ληφθεί τότε θα απαιτηθεί μια απάντηση από την Ρωσία.

«Εάν αυτό συμβεί, θα αποτελέσει έναν νέο γύρο έντασης που θα απαιτήσει μια ανάλογη απάντηση από την ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Αλλά από την άλλη, παραμένει επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει μαγικό χάπι, μαγικό όπλο για το καθεστώς του Κιέβου, κανένα όπλο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία των γεγονότων», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Τόμαχοκ.

Η Μόσχα λέει ότι η πρόταση για δανειοδότηση και αποζημιώσεις της Ουκρανίας είναι παραίσθηση και θα τύχει σκληρής απάντησης

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να παράσχει δάνεια στην Ουκρανία και τα οποία θα αποπληρωθούν με πολεμικές αποζημιώσεις της Μόσχας, είναι «ψευδαίσθηση» και θα τύχει πολύ σκληρής απάντησης.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία θέλει να υπενθυμίσει στις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στην βελγική , όπου βρίσκονται τα περισσότερα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, να συμμορφωθούν με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

«Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, οποιαδήποτε επίθεση της ΕΕ στην περιουσία μας θα αντιμετωπιστεί με πολύ σκληρή απάντηση. Το γνωρίζουν και οι ίδιοι αυτό», δήλωσε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο αντιμέτρων και δυνατότητες για μια κατάλληλη πολιτική και οικονομική απάντηση».

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ;

Η ΕΕ επεξεργάζεται τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς όμως να τα κατάσχει.

Αυτό θα περιλαμβάνει την έκδοση δανείου στην Ουκρανία, το οποίο θα αποπληρωθεί εάν και όταν η Ουκρανία λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ζαχάροβα χλεύασε ολόκληρο το σχέδιο.

«Δεν θέλω ούτε να συζητήσω την ιδέα αυτή, είναι μια παραίσθηση. Αλλά η λέξη αποζημιώσεις μου τράβηξε την προσοχή… Για τι είδους πληρωμές αποζημιώσεων μιλάει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής);» διερωτήθηκε.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται από τους χαμένους.

Από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 210 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη , εκ των οποίων τα 185 δισεκατομμύρια στην Euroclear, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες

Το προτεινόμενο δάνειο θα χορηγηθεί με τη χρήση μετρητών που έχουν συσσωρευτεί καθώς λήγουν αυτά τα χρεόγραφα.

Η Ρωσία δεν έχει δηλώσει πώς θα αντιδράσει, αλλά οι αναλυτές λένε ότι είναι πιθανό να στοχεύσει σε περιουσιακά στοιχεία δυτικών εταιρειών που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα.

Το ανεξάρτητο ρωσικό χρηματοοικονομικό μέσο The Bell ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το σχέδιο της ΕΕ θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν «μεγάλο πόλεμο κατασχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

