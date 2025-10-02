Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι επιβάτες των σκαφών του διεθνή στολίσκου για τη Γάζα, σκάφη που αναχαιτίστηκαν στη Μεσόγειο, θα απελαθούν στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι κανένα από τα πλοία δεν κατάφερε να σπάσει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Η νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η Σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Χθες βράδυ Τετάρτης, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα σκάφη αφού προειδοποίησε τα πληρώματα ότι εισέρχονταν σε ύδατα τα οποία το Ισραήλ διεκδικεί τον έλεγχο.

«Κανένα από τα προκλητικά γιοτ της Hamas-Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να σπάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «ένα τελευταίο σκάφος (...) παραμένει σε απόσταση». Αν αυτό το σκάφος «πλησιάσει, η προσπάθειά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό θα αναχαιτιστεί επίσης», πρόσθεσε.

«Οι επιβάτες της Hamas-Sumud που βρίσκονται στα γιοτ τους κατευθύνονται με ασφάλεια και ειρηνικά προς το Ισραήλ, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες απέλασης προς την Ευρώπη. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους», τόνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Αντιδράσεις

Το Global Sumud καταδίκασε «μια παράνομη επίθεση» σε διεθνή ύδατα.

Η Χαμάς της οποίας η επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο για «έγκλημα πειρατείας».

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση κατά του στολίσκου, λέγοντας ότι αυτή «καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ».

«Αυτή η επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον αμάχων που έπλεαν σε διεθνή ύδατα κατέδειξε για άλλη μια φορά την τρέλα με την οποία τα γενοκτονικά στελέχη της προσπαθούν να αποκρύψουν τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα» και αποκαλύπτει «για άλλη μια φορά τη βαρβαρότητα του Ισραήλ», κατήγγειλε ο Ερντογάν. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την «επίθεση που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις» κατά των σκαφών και η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο.

Η Γαλλία κάλεσε το Ισραήλ «να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων».

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως» φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του εγγονού του Νέλσον Μαντέλα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι «σε αυτό το στάδιο» 22 πολίτες της που συμμετείχαν στον στολίσκο της Γάζας συνελήφθησαν από το Ισραήλ, αποστολή την οποία η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε για άλλη μια φορά.

«Προφανώς, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Κοπεγχάγης. «Τούτου λεχθέντος (...) εξακολουθώ να πιστεύω ότι όλα αυτά δεν ωφελούν τον παλαιστινιακό λαό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία κάλεσε το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των μελών του στολίσκου. «Είμαστε σε επαφή με την ισραηλινή κυβέρνηση και την καλέσαμε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και να ενεργήσει αναλογικά. Ζητήσαμε επίσης να διασφαλιστεί η προστασία όλων των επιβαινόντων, και, απ' όσο γνωρίζουμε, αυτό έχει γίνει», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ προσπαθεί να επικοινωνήσει με τυχόν εμπλεκόμενους Γερμανούς υπηκόους.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την απέλαση της ισραηλινής διπλωματικής αντιπροσωπείας από τη χώρα του.

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ των πλοίων του στολίσκου διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, δηλώνει ο ΟΗΕ

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό στο μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Καταδικάζει την επίθεση στον στόλο αλληλεγγύης για Γάζα η Πρεσβεία Παλαιστίνης

Καταδικάζει η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο "την επίθεση και την επιθετικότητα του Ισραήλ" κατά των σκαφών του στόλου με ανθρωπιστική βοήθεια και με προορισμό τη Γάζα, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την ασφάλεια των πέραν των 470 συμμετεχόντων στην αποστολή του "Sumud Flotilla".

«Kαταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση και την επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του Διεθνούς Στολίσκου «Sumud», πράξη που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών κανόνων, περιλαμβανομένης της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών και δικαιωμάτων των συμμετεχόντων», αναφέρει η Πρεσβεία, προσθέτοντας ότι καθιστά «το Ισραήλ αποκλειστικά υπεύθυνο για την προστασία» των συμμετεχόντων.

Υπογραμμίζει, δε, «ότι το Ισραήλ, του οποίου η κατοχή της Παλαιστίνης έχει κριθεί παράνομη από το Διεθνές Δικαστήριο, δεν διαθέτει ούτε κυριαρχία ούτε οποιαδήποτε αρμοδιότητα επί των παλαιστινιακών χωρικών υδάτων που εκτείνονται από τη Λωρίδα της Γάζας, ούτε επί των διεθνών υδάτων».

Η Πρεσβεία σημειώνει, ακόμα, ότι ο στολίσκος "Sumud Flotilla" «έχει το απαράγραπτο δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα, δικαίωμα που προστατεύεται από το διεθνές δίκαιo και το Ισραήλ δεν δύναται να παρεμβαίνει σε αυτό».

Υπενθυμίζοντας ότι η αποστολή που έχει σκοπό να σπάσει στον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό που μαστίζεται από τον λιμό, «αποτελεί ειρηνική και πολιτοκεντρική πρωτοβουλία», η Πρεσβεία της Παλαιστίνης εκφράζει θαυμασμό και εκτίμηση «προς τους θαρραλέους συμμετέχοντες για την αποφασιστικότητά τους» και καλεί τη διεθνή κοινότητα να παράσχει άμεσα προστασία σε αυτήν την ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή και στους ανθρώπους της.

