O Τούρκος πρόεδρος εκφράζει την οργή του για την επίθεση του Ισραήλ κατά της ανθρωπιστικής αποστολής Sumud προς τη Γάζα, χαρακτηρίζοντας «παράφρονα» τον Νετανιάχου.

Στην Άγκυρα, κατά τη Διευρυμένη Συνάντηση των επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε σφοδρή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης:

«Καταδικάζω την πειρατεία στο Sumud», τόνισε, προσθέτοντας πως «η επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον αμάχων που ταξίδευαν σε διεθνή ύδατα απέδειξε για άλλη μια φορά την παράφρονα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γενοκτονική ηγεσία, προκειμένου να συγκαλύψει τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει στη Γάζα».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας θεωρεί τη διακυβέρνηση Νετανιάχου ως εμπόδιο για οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

«Η γενοκτονική κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν είναι σε θέση να ανεχθεί ούτε καν την πιθανότητα ειρήνης, πόσο μάλλον την επίτευξή της», όπως είπε.

Σχολιάζοντας τη σημασία της αποστολής, ο Ερντογάν τόνισε πως «η νηοπομπή Sumud έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο της παγκόσμιας κοινής γνώμης τη βαρβαρότητα στη Γάζα και το φονικό πρόσωπο του Ισραήλ».

Στήριξη στους ακτιβιστές

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε στη συνέχεια την αμέριστη στήριξη της Τουρκίας στους επιβαίνοντες της αποστολής.

«Η Τουρκία στέκεται στο πλευρό όλων των επιβατών του πλοίου Sumud, που εκφράζουν την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας», σημείωσε.

Παρακολούθηση και μέτρα ασφαλείας

Ο Ερντογάν ενημέρωσε για την ενεργή παρακολούθηση των εξελίξεων και για την έμπρακτη δέσμευση της Τουρκίας για την ασφάλεια των πολιτών και ακτιβιστών της.

«Οι αρμόδιες μονάδες μας παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο σε πραγματικό χρόνο και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μην υποστούν καμία ζημιά οι ακτιβιστές και οι πολίτες μας».

Δέσμευση για ειρήνη και εκεχειρία

Ολοκληρώνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε τη στρατηγική ανθρωπιστική στόχευση της Τουρκίας απέναντι στους Παλαιστινίους.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την επίτευξη εκεχειρίας και την επικράτηση της ειρήνης και της ηρεμίας, ώστε να μην εγκαταλείψουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας, που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους υπό πολύ δύσκολες συνθήκες».

