Στο λιμάνι της Λεμεσού κατέληξε σήμερα Πέμπτη ένα από τα σκάφη της διεθνούς νηοπομπής Global Sumud Flotilla, η οποία επιχειρεί να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα παρά τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Εκστρατείας Αλληλεγγύης, Ιμπραχίμ Σαάζου (γνωστό ως Boday), το σκάφος αναγκάστηκε να αποπλεύσει προς την Κύπρο για ανεφοδιασμό, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις το είχαν περικυκλώσει σε διεθνή ύδατα και το εμπόδιζαν να συνεχίσει την πορεία του.

Η αποστολή, που αριθμεί πάνω από 40 πλοία με περισσότερους από 500 ακτιβιστές από διάφορες χώρες, επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται συμμετέχοντες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία, τη Μαλαισία αλλά και τις Μαλδίβες.



Σύμφωνα με τους οργανωτές, η επιλογή να κατευθυνθεί το πλοίο προς την Κύπρο είχε αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα και δεν σημαίνει εγκατάλειψη του στόχου. Η νηοπομπή προγραμματίζει να επανεκκινήσει την πορεία της προς τη Γάζα μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.



