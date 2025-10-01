Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δήλωσαν σήμερα το βράδυ ότι "έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινά πολεμικά πλοία" και ότι η αναχαίτιση των μεγαλύτερων πλοίων βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με αρκετά δελτία Τύπου και δηλώσεις στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

"Τα πολεμικά πλοία προχωρούν για να αναχαιτίσουν τον στολίσκο. Απομένουν μόλις 81 ναυτικά μίλια προς τη Γάζα", ανακοίνωσε η πλευρά του Μαγκρέμπ του Global Sumud Flotilla.

Η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι διοργανωτές του στολίσκου δήλωσαν ότι τα συστήματα επικοινωνιών τους παραβιάστηκαν τουλάχιστον δύο φορές, από άγνωστα σκάφη τη Δευτέρα το βράδυ και στις 24 Σεπτεμβρίου στα ανοικτά της Γαύδου.

Μέλος του στολίσκου, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι ραδιοεπικοινωνίες τους μπλοκαρίστηκαν από μουσική των ABBA.

Τα πολιτικά σκάφη έγιναν στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών που, όπως είπε, μετέφεραν επίσης χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και σκόνη που προκαλεί κνησμό.

Τα σκάφη του στολίσκου βρίσκονται 75 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, έχοντας περάσει το σημείο όπου η προηγούμενη αποστολή Madleen, τον Ιούνιο, αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό ναυτικό.

«Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει»

Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει, δήλωσε και ο Λορέντζο Ντ'Αγκοστίνο, Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στο πλοίο Hilo, το οποίο αποτελεί μέρος του στολίσκου.

«Από την Άλμα δεν έχουμε πια επικοινωνίες. Ο Σείριος αναχαιτίστηκε, τον είδα με τα μάτια μου, ο Καπετάν Νίκος αναχαιτίστηκε, τον είδα μέσω chat. Το υπόλοιπο του στολίσκου συνεχίζει να πλέει.».

Τυνήσιοι συμμετέχοντες στον στολίσκο δήλωσαν ότι το Ισραηλινό Ναυτικό ειδοποίησε μέσω ασυρμάτου όλους τους καπετάνιους των πλοιαρίων.

Όπως ανέφερε ότι πλεύση προς τις ακτές της Γάζας και η προσπάθεια «διάσπασης του αποκλεισμού» θα θεωρούνταν «παραβίαση», οδηγώντας τους συμμετέχοντες σε σύλληψη και μεταχείριση σύμφωνα με το νόμο.

«Αλλάξτε πορεία»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, επιβεβαίωσε σύμφωνα με το Reuters ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει επικοινωνήσει με τον στολίσκο της Γάζας και τους έχει ζητήσει να αλλάξουν πορεία.

Το υπουργείο αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε πολεμική ζώνη και παραβιάζει έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ επανέλαβε την προσφορά του για ειρηνική μεταφορά βοήθειας μέσω ασφαλών διαύλων.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε ότι το Ναυτικό ήταν έτοιμο να αναχαιτίσει τα σκάφη, ωστόσο σημείωσε ότι θα αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από τις προηγούμενες απόπειρες του στολίσκου να προσεγγίσει τη Γάζα, λόγω του μεγάλου αριθμού των σκαφών.

Το ισραηλινό ναυτικό αναμένεται να επιβιβαστεί στις βάρκες να συλλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει σε ένα μεγάλο πλοίο του Ναυτικού το οποίο θα κατευθυνθεί στο λιμάνι του Ασντόντ προκειμένου να απελαθούν από τη χώρα. Ορισμένα από τα σκάφη των ακτιβιστών ενδέχεται να ρυμουλκηθούν στο λιμάνι του Ασντόντ, ενώ στρατιωτικές πηγές δήλωσαν ότι αναμένουν ότι κάποια μπορεί να βυθιστούν στη θάλασσα από το Ναυτικό, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Τρίτη ότι περίπου 600 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση σύλληψης, μεταφοράς και κράτησης των επιβαινόντων, στο λιμάνι της Ασντόντ.

Νωρίτερα ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, με δηλωμένο στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, έκανε λόγο για «τακτικές εκφοβισμού» από το Ισραήλ.