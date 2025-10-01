Ο στόλος ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla», που έχει στόχο να μεταφέρει εφόδια στη Γάζα, πλησιάζει ανοικτά της Γάζας και εισέρχεται σε ζώνη που χαρακτηρίζεται «υψηλού κινδύνου» λόγω πιθανής αναχαίτισής του από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ιμπραχίμ Σαζ, Γενικό Γραμματέα της International Aid Campaign (IAC) και μέλος της αποστολής, τα πλοία βρίσκονται περίπου 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο Instagram την Τετάρτη, προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η ισραηλινή παρέμβαση θεωρείται σχεδόν βέβαιη μετά τη δύση του ηλίου.



Σύμφωνα με το τουρκικά ΜΜΕ σχεδόν 20 ισραηλινά πλοία έχουν εντοπιστεί σε απόσταση 7 έως 20 ναυτικών μιλίων από τον στόλο.

🔴 #UPDATE — Over 20 Israeli warships spotted approaching Global Sumud Flotilla vessels, organizers say pic.twitter.com/c9eL5TNWYz — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 1, 2025





Ο Σαζ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστα σκάφη πλησίασαν τον στόλο με τα φώτα σβηστά, προτού απομακρυνθούν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πλοίο στο οποίο επιβαίνει, το οποίο φέρει νομικούς παρατηρητές και δημοσιογράφους, δεν διαθέτει επαρκή καύσιμα για να υποχωρήσει εάν αναχαιτιστεί. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα αποφάσισε να κατευθυνθεί προς την Κύπρο, ώστε να παράσχει στήριξη από ξηράς σε περίπτωση κατάληψης του στόλου.



Σε σχετικό δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται αν θα έρθει σε λιμάνι των ελεύθερων περιοχών ή των κατεχομένων.





Η αποστολή μεταδίδεται ζωντανά σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, με εικόνες που δείχνουν το σούρουπο να «τυλίγει» τα πλοία στη Μεσόγειο.





Η οργάνωση Global Sumud Flotilla αναμένει ότι το Ισραήλ θα εμποδίσει την αποστολή, όπως έχει συμβεί και με προηγούμενες προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Στον στόλο συμμετέχει και το Sumud Nusantara που εκπροσωπεί ασιατικές χώρες, με το IAC να έχει ενεργό ρόλο στον συντονισμό και την υποστήριξη της αποστολής.

«Ο στόχος είναι να βοηθήσουμε τη Γάζα ως άνθρωποι της ίδιας Γης», δήλωσε ο Σαζ, τονίζοντας ότι «ο παλαιστινιακός λαός βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και όλοι ελπίζουν να τη βελτιώσουν».