Ο στολίσκος για τη Γάζα Global Sumud ανέφερε ότι εντόπισε στα ραντάρ του είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονται σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ακτιβιστές που μετέχουν στον στολίσκο είπαν ότι ισραηλινά «πολεμικά πλοία» προσέγγισαν κάποια από τα σκάφη και ενεπλάκησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς», τα ξημερώματα σήμερα.

Οι ισραηλινές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

«Έρχονται ήδη για εμάς. Δύο δωδεκάδες πλοία μας περιμένουν» είπε ο Χοσέ Λουίς Ιμπότε, σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Δύο άλλοι επιβάτες του στολίσκου, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής του ισπανικού κόμματος Compromis Χουάν Μπορντέρα, επιβεβαίωσαν ότι άγνωστα πλοία πλησιάζουν τον στολίσκο. Η μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο στολίσκος μπορεί να αναχαιτιστεί εντός της επόμενης ώρας.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τον στολίσκο να φτάσει στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που επέβαλε είναι νόμιμος.

Global Sumud Flotilla making Ch 16 call for the unidentifed 12 vessels Ahead

Η Λίσι Προένκα, που βρισκόταν στο πλοίο Sirius, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι βρισκόταν σε νυχτερινή βάρδια όταν «πολύ γρήγορα» σκάφη πλησίασαν προς το μέρος τους.

«Δεν χτύπησαν το σκάφος μας, αλλά ήρθαν πολύ κοντά και μετά άρχισαν να περιτριγυρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι οι επικοινωνίες φαινόταν να έχουν

μπλοκαριστεί. Ωστόσο, τα σκάφη του Ισραήλ απομακρύνθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά.





“Our kidnapping is imminent.”



“10 to 12 ships are currently approaching our flotilla.”



“What Israel is doing is a scandal.”



“We stand on the side of international law”



“Shut everything down!”



—French MEP Emma Fourreau, aboard the Global Sumud Flotilla#Flottilla… pic.twitter.com/sXzo4XG4cN — ENG. H.K.Z 🇺🇲 (@The___Leader_) October 1, 2025

Από την πλευρά του, ο βραζιλιάνος ακτιβιστής, Τιάγκο Άβιλα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί ότι το περιστατικό είχε «στοιχεία κυβερνοεπίθεσης... εναντίον των σκαφών μας». Δεν υπήρξαν δομικές ζημιές και κανείς δεν τραυματίστηκε, είπε.

Η νηοπομπή συνεχίζει το ταξίδι της προς τη Γάζα με περίπου 500 ακτιβιστές επί του σκάφους, μεταξύ των οποίων πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Global Sumud Flotilla, η νηοπομπή βρίσκεται λιγότερο από 90 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

«Μετά από μια νύχτα εκφοβιστικών τακτικών από τον ισραηλινό στρατό, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι συμμετέχοντες στη νηοπομπή μας παρέμειναν ψύχραιμοι και ακολούθησαν όλες τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας. Η ανθεκτικότητα και η προσήλωσή μας μας βοήθησαν να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες... Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με ανανεωμένη αποφασιστικότητα να σπάσουμε την πολιορκία, να παραδώσουμε βοήθεια και να υποστηρίξουμε την αποστολή μας για μη βίαιη αλληλεγγύη προς τον λαό της Όλοι είναι ασφαλείς αυτή τη στιγμή. Έχουμε περάσει το σημείο όπου παρεμποδίστηκε το Madleen. Ωστόσο, παραμένουμε σε εγρήγορση», γράφει ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.