Συνελήφθη ο Charles Mwesigwa, ο Ουγκαντέζος πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής δικτύου εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, κυρίως από την Ουγκάντα, με έδρα τις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι,

Η δράση του κυκλώματος αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα του BBC. Κατά τη διάρκεια της μυστικής έρευνας, ο Mwesigwa ανέφερε στον δημοσιογράφο του BBC ότι μπορεί να κανονίσει τη συμμετοχή γυναικών σε σεξουαλικά πάρτι (porta potty parties) με τιμές που ξεκινούν από 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές είναι πρόθυμες να ικανοποιήσουν σχεδόν κάθε επιθυμία των πελατών.

Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες για σεξουαλικά όργια στο Ντουμπάι. Το hashtag #Dubaiportapotty έχει συγκεντρώσει πάνω από 450 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και σχετίζεται με αναρτήσεις που παρουσιάζουν –είτε ειρωνικά είτε με υποψίες αποκαλύψεων– γυναίκες, συχνά influencers, οι οποίες φέρονται να χρηματοδοτούν την πολυτελή ζωή τους ανταποκρινόμενες σε ακραίες σεξουαλικές απαιτήσεις.

Η δράση του κυκλώματος

Σε κάποιες περιπτώσεις, νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα που είχαν επαφή με τον Mwesigwa πίστευαν ότι θα ταξίδευαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να εργάζονται σε επαγγέλματα όπως σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γυναίκες αναγκαζόταν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά που επέβαλε ο Mwesigwa, υποτίθεται για έξοδα εισιτηρίων, βίζας και διαμονής, και βρέθηκαν να καλύπτουν ακόμα και τις πιο ακραίες σεξουαλικές απαιτήσεις πλούσιων πελατών.

Όπως αναφέρει η «Mia» —όνομα που το BBC άλλαξε για την προστασία της— η οποία θεωρεί ότι παγιδεύτηκε στο δίκτυο του Mwesigwa, τουλάχιστον ένας πελάτης ζητούσε συχνά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες.

Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι οι πελάτες ήταν κυρίως λευκοί Ευρωπαίοι, ανάμεσά τους και άνδρες με ακραία φετίχ.

Το δίκτυο λειτουργούσε με απόλυτη μυστικότητα, αφού ο Mwesigua χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, διέθετε χρήματα για «προστασία» σε νυκτερινά μαγαζιά και φρόντιζε ώστε τα συμβόλαια για σπίτια και αυτοκίνητα να μην καταγράφονται ποτέ στο όνομά του.

Οι τιμές

Ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, σε συνομιλία με κρυφό ρεπόρτερ του BBC, δήλωσε ότι διαχειρίζεται περίπου 25 κορίτσια, προσθέτοντας πως «πολλά είναι ανοιχτόμυαλα και μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα».

Επίσης, ανέφερε ότι το κόστος ξεκινούσε από 1.000 δολάρια ανά κορίτσι για μία νύχτα, ωστόσο αυξανόταν για πιο «ακραίες» απαιτήσεις, καλώντας μάλιστα τον δημοσιογράφο σε μια «βραδιά δείγμα».

Το BBC αποκάλυψε επιπλέον ότι δύο γυναίκες που σχετίζονται με τον Mwesigwa έχασαν τη ζωή τους μετά από πτώση από ψηλά διαμερίσματα. Αν και οι τοπικές αρχές κατέταξαν τους θανάτους ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι οικογένειές τους πιστεύουν πως η αστυνομία θα έπρεπε να είχε πραγματοποιήσει πιο ενδελεχή έρευνα.

Το BBC ανέφερε ότι ο Mwesigwa αρνείται τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει πως βοηθά γυναίκες να βρουν «στέγη» μέσω ιδιοκτητών ακινήτων, ενώ αυτές συμμετέχουν σε πάρτι χάρη στις πλούσιες συνδέσεις του στο Ντουμπάι.

Η υπόθεση των porta potty parties ήρθε στο φως όταν η Μαρία Κόβαλτσουκ, ένα 20χρονο μοντέλο από την Ουκρανία, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε έναν απομονωμένο δρόμο στο Ντουμπάι, μετά από οκτώ ημέρες αναζήτησης.

Η νεαρή γυναίκα είχε χαθεί από τις 9 Μαρτίου, όταν είχε ενημερώσει φίλους και συγγενείς ότι θα πήγαινε σε πάρτι σε ένα ξενοδοχείο, κατόπιν πρόσκλησης δύο ανδρών που την παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες του χώρου της μόδας.

Η ίδια περιγράφει: «Άρχισαν να πίνουν πολύ και με πείραζαν επειδή δεν έπινα. Στη συνέχεια έγιναν επιθετικοί και μου έλεγαν “μας ανήκεις, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μαζί σου”. Προσπάθησα να το πάρω ως αστείο. Έσπαγαν μπουκάλια και μου πήραν τα πράγματά μου, ακόμα και το διαβατήριό μου».

Όταν οι άνδρες βγήκαν στο μπαλκόνι, η Μαρία κατάφερε να το σκάσει και να κρυφτεί σε ένα εργοτάξιο.

Πρόσθεσε: «Έτρεξα μακριά και κρύφτηκα σε ένα κτίριο, ήμουν πολύ φοβισμένη. Μετά με βρήκαν και με χτύπησαν», ενώ ανέφερε πως δεν θυμάται πώς τραυματίστηκε.

Πηγή: BBC, ΕΡΤ