Ρεπόρτερ του BBC παγίδευσε τον «εγκέφαλο» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι.

Η πολύμηνη έρευνα του BBC ξεκίνησε όταν ο Charles Mwesigwa, ο οποίος παρουσιάζεται ως πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, αποκάλυψε σε έναν δημοσιογράφο που εργαζόταν μυστικά ότι μπορούσε να προμηθεύσει γυναίκες για πάρτι με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Το ντοκιμαντέρ έφερε στο φως τον σκοτεινό κόσμο των λεγόμενων porta potty parties στο Ντουμπάι, αποκαλύπτοντας τον ιθύνοντα νου πίσω από ένα δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πολυτελείς γειτονιές της πόλης. Αν και ο Mwesigwa αρνείται τις κατηγορίες, μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες – κυρίως από την Ουγκάντα – και τις εξαναγκάζει να συμμετέχουν σε βίαια πάρτι με ακραία φετίχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «ταρίφα» για τη συμμετοχή γυναικών ξεκινούσε από 1.000 δολάρια (περίπου £740), ενώ συμπλήρωνε ότι «οι περισσότερες είναι διατεθειμένες να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε ζητήσουν οι πελάτες». Η στρατολόγηση γίνεται με την υπόσχεση νόμιμης εργασίας σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία του Ντουμπάι, όμως μόλις φτάσουν οι γυναίκες, εγκλωβίζονται σε ένα καθεστώς χρέους – για τα εισιτήρια, τις βίζες και τη στέγη τους – το οποίο διογκώνεται συνεχώς, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή τους.

Οι φήμες για τέτοιου είδους πάρτι κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, με το hashtag #DubaiPortaPotty να μετρά πάνω από 450 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Αρχικά συνδέθηκε με influencers που κατηγορούνταν ότι συντηρούσαν πολυτελή τρόπο ζωής ικανοποιώντας τις πιο ακραίες επιθυμίες πλουσίων ανδρών. Ωστόσο, οι μαρτυρίες γυναικών όπως η «Mia» και η «Lexi» δίνουν μια πολύ πιο σκοτεινή διάσταση: μιλούν για εξευτελιστικές πρακτικές, βίαια φετίχ και απάνθρωπη κακοποίηση.

Η «Lexi» εξιστορεί ότι εξαπατήθηκε από άλλο δίκτυο και βρέθηκε αντιμέτωπη με πελάτες που ζητούσαν κοπρολαγνεία και άλλες ακραίες πράξεις, πολλές φορές με φυλετικό υπόβαθρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ένας πελάτης έλεγε: ‘σε πληρώνουμε 4.084 δολάρια για να σε βιάσουν ομαδικά, να σε ουρήσουν στο πρόσωπο και 5.000 δολάρια αν καταγραφεί βίντεο όπου τρως κόπρανα’».

Το BBC κατέγραψε επίσης τον θάνατο δύο γυναικών συνδεδεμένων με τον Mwesigwa: της Monic Karungi και της Kayla Birungi, οι οποίες έπεσαν από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι. Αν και οι αρχές χαρακτήρισαν τις υποθέσεις αυτοκτονίες, φίλοι και συγγενείς κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια, τονίζοντας ότι οι αστυνομικές έρευνες ήταν ελλιπείς. Σε μια από τις περιπτώσεις, τοξικολογικές εξετάσεις διέψευσαν τον ισχυρισμό περί χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ.

Παρά τις καταγγελίες και τους θανάτους, ο Mwesigwa παραμένει στο απυρόβλητο. Σύμφωνα με πρώην συνεργάτη του, τον Troy, χρησιμοποιεί ψεύτικα ονόματα για ενοικιάσεις και πληρώνει νυχτερινά κέντρα ώστε οι γυναίκες να βρίσκουν πελάτες, ανάμεσά τους και άτομα με ισχύ, όπως μουσικούς, αθλητές ή πολιτικούς.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και προστασία για τις γυναίκες που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες. Ο ίδιος ο Mwesigwa συνεχίζει να αρνείται κάθε κατηγορία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του απλώς ως «διοργανωτή μεγάλων πάρτι».

Η έρευνα του BBC φωτίζει το αθέατο πρόσωπο του Ντουμπάι: πίσω από τη λάμψη και την πολυτέλεια, αναπτύσσεται ένα δίκτυο εμπορίας ανθρώπων που μετατρέπει γυναίκες σε θύματα σωματικής και ψυχικής κακοποίησης.

Με πληροφορίες από BBC/huffingtonpost.gr