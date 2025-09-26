Η εικόνα της Άγκυρας στην Ουάσιγκτον καταγράφηκε από τη φιλο-κυβερνητική πολιτική ανάλυση ως διπλωματικό κέρδος με σαφή πολιτικά μηνύματα προς Ισραήλ και Ελλάδα

Στη φιλοκυβερνητική ανάγνωση, η επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο ήταν μια καμπή που δείχνει το νέο βάρος της Τουρκίας στο διεθνές γίγνεσθαι. Ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί στην εφημερίδα Χουριέτ τονίζει πως η ατζέντα περιλάμβανε όλα τα κρίσιμα θέματα — από τα F-16 και την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 έως την άρση των κυρώσεων CAATSA και τη Συρία.

Η προβολή της προσωπικής σχέσης του Τούρκου προέδρου με τον Τραμπ, με τους χαρακτηρισμούς «φίλος» και «ισχυρός ηγέτης», παρουσιάζεται ως επιβεβαίωση ότι η Άγκυρα διατηρεί διαύλους που της εξασφαλίζουν αποτελέσματα.

Η σημασία της προσωπικής σχέσης

Η διπλωματία των ηγετών προβάλλεται ως καταλύτης: ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ανάλυση, κατόρθωσε να αποσπάσει δηλώσεις υψηλού συμβολισμού από τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως «Η Τουρκία θα πάρει ό,τι θέλει» και «Ο Ερντογάν έσωσε τη Συρία». Για τον Σελβί, αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρκία διαθέτει μια μοναδική θέση στο διεθνές σκηνικό, η οποία δεν συγκρίνεται με εκείνη Ευρωπαίων ηγετών που είχαν δυσμενέστερη μεταχείριση στην Ουάσιγκτον.

Η αντίδραση των αντιπάλων

Το θετικό αυτό ισοζύγιο ενόχλησε όμως ηγέτες των γειτονικών χωρών κατά τον Αμπντουλκαντίρ Σελβί, γνωστού για τις στενές του σχέσεις με το προεδρικό μέγαρο.

Ενοχλήθηκε, όπως υποστηρίζει τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αναβαθμισμένη παρουσία του Ερντογάν δίπλα στον Τραμπ, σε μια στιγμή που η Ελλάδα προσπαθεί να διατηρήσει την αποκλειστικότητα των στενών δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Στην τουρκική φιλοκυβερνητική ανάγνωση, η εικόνα Ερντογάν – Τραμπ στο Λευκό Οίκο προβάλλεται ως επιτυχία με διπλό πρόσημο: εσωτερικά ως επιβεβαίωση ισχύος και διεθνώς ως μήνυμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Και το γεγονός ότι αυτό προκάλεσε δυσφορία σε Νετανιάχου και Μητσοτάκη, ενισχύει ακόμη περισσότερο την εντύπωση της επιτυχίας.