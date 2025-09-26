Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον ηγέτη της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν κατηγορείται για αυταρχισμό και καταστολή της αντιπολίτευσης. Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν είναι η αναφορά Τραμπ για νοθευμένες εκλογές δείχνωντας τον Ερντογάν.

«Ξέρει για τις νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα», δήλωσε ο Τραμπ δείχνωντας τον ΤούρκοΠρόεδρο ο οποίος δεν αντέδρασε καθόλου. Ο Τραμπ το είπε προκειμένου να ενισχύσει τον δικό του ισχυρισμό ότι η εκλογική του ήττα το 2020 οφείλεται σε εκλογική απάτη. Άλλοι το ερμήνευσαν ως ένα τρόπο κανονικοποίησης της εκλογική νοθείας και του αυταρχισμού ενώ άλλοι κάνονυ λόγο για προσβολή.





Trump: Turkish leader knows about rigged elections. pic.twitter.com/1SHNS3e6vJ — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2025

Ένα άλλο απά τα σημεία που σχολιάστηκε έντονα ήταν η καρφίτσα στο πέτο του Τραμπ με ένα αεροπλάνο με τις εικασίες να μιλούν για f-35 άλλοι για f-22 και ένα τρόπο που επέλεξε ο Τραμπ να «σπάσει τον πάγο» της συζήτησης.