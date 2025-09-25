Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα δύο Παλαιστινίους στην Ταμούν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε ο στρατός λέγοντας πως οι δύο άνδρες προετοίμαζαν επιθέσεις.

Σε κοινή επιχείρηση, ειδικές μονάδες της αστυνομίας των συνόρων, της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας και του στρατού «εξάλειψαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα που σχεδίαζε επικείμενη επίθεση», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τον στρατό, συμμετείχαν στην προετοιμασία «επιθέσεων με σφαίρες και εκρηκτικά» και συνδέονταν με τον Ισλαμικό Τζιχάντ, ένοπλο παλαιστινιακό κίνημα που είναι σύμμαχος της Χαμάς.

Ο στρατός πρόσθεσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτήριο όπου είχαν καταφύγει προτού τους σκοτώσει.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο των δύο ανδρών, του Μοχάμεντ Σουλεϊμάν, 29 ετών, και του Αλάα Τζουντάτ, 20 ετών, τα πτώματα των οποίων εξακολουθούν να βρίσκονται, όπως είπε, στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

«Φαίνεται πως υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ (των ειδικών δυνάμεων) και αυτών των νεαρών ανδρών, που οδήγησε τελικά στον θάνατό τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της Ταμούν Σαμίρ Μπισάρατ.

Διευκρίνισε πως οι δύο άνδρες είχαν συγγενική σχέση.

Η Ταμούν είναι ένα χωριό στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακό έδαφος που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, το οποίο βρίσκεται σε γεωργική κοιλάδα κοντά στην κοιλάδα του Ιορδάνη.

Στις αρχές του 2025, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκεί πολλές επιχειρήσεις. Στις 30 Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει πως είχε σκοτώσει την προηγουμένη «δέκα τρομοκράτες σε αεροπορική επιδρομή» στον τομέα αυτόν.

Στις 8 Ιανουαρίου, ο Άχμαντ Άσαντ, ο περιφερειακός κυβερνήτης, είχε δηλώσει πως τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, ηλικίας οκτώ, δέκα και 23 ετών, είχαν σκοτωθεί από ισραηλινό πλήγμα στην Ταμούν.

Την προηγουμένη, ο στρατός είχε ανακοινώσει ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε «πλήξει τρομοκρατικό πυρήνα».

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τουλάχιστον 981 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων πολυάριθμοι μαχητές, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-DPA

