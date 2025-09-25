Η Ιταλία ανακοίνωσε την αποστολή δεύτερου πολεμικού πλοίου για να συνοδεύσει την ανθρωπιστική νηοπομπή Global Sumud Flotilla, η οποία κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με drones ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γκουίντο Κροσέτο, ενημέρωσε το ιταλικό κοινοβούλιο ότι «ένα πλοίο έχει ήδη αναπτυχθεί και άλλο ένα βρίσκεται καθ’ οδόν, έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο». Το πρώτο ιταλικό φρεγάτο απέπλευσε την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νηοπομπής ότι δέχθηκε ρίψεις κρότου-λάμψης και ερεθιστικής σκόνης από drones, σε διεθνή ύδατα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η νηοπομπή, που αποτελείται από περίπου 50 πολιτικά σκάφη, έχει στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό στη Γάζα. Στα πλοία επιβαίνουν ακτιβιστές και νομικοί από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.





Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα τις κατηγορίες για επίθεση, επανέλαβε ωστόσο την πρότασή του να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια σε ισραηλινό λιμάνι ώστε να μεταφερθεί στη Γάζα από τις αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε, θα υπάρξουν συνέπειες.

Στην αποστολή πλοίου προχωρά και η Ισπανία, ενώ η Ρώμη πρότεινε στους ακτιβιστές να παραδώσουν το φορτίο τους ώστε να διανεμηθεί στη Γάζα μέσω της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας. Ο υπουργός Κροσέτο προειδοποίησε ότι «δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας αν εισέλθουν στα χωρικά ύδατα άλλων χωρών».

Η Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι κινείται με χαμηλή ταχύτητα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, έχει δεχθεί «μέτρια δραστηριότητα drones» κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται να βγει στα διεθνή ύδατα εντός της ημέρας.



