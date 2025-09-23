Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι υπερέβη τους όρους της άτυπης συμφωνίας μεταξύ Κιλίτς-Νικολαΐδη, προκαλώντας την αναβολή της συνάντησης Ερντογάν–Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η εφημερίδα Μιλιέτ, «η πρόταση για συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη προήλθε από την Αθήνα. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. Λόγω του πυκνού προγράμματος του προέδρου Ερντογάν, συμφωνήθηκε να γίνει ανακοίνωση μετά από μια πιθανή συνάντηση. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε τη συνάντηση, παραβιάζοντας τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας».

