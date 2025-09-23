«Τίποτα το αρνητικό» πίσω από την αιφνίδια αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη–Ερντογάν απόψε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντά στο OPEN TV η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, κληθείσα να εξηγήσει την εξέλιξη. Όπως σημειώθηκε από την τουρκική προεδρία «η συνάντηση δεν είχε οριστικοποιηθεί, δεν είχε επιβεβαιωθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και δεν μπόρεσε να την εντάξει στο πρόγραμμά του. Δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό δηλαδή».

Το ξάφνιασμα (και) του τουρκικού τύπου

Παρά τη χαμηλή προτεραιότητα που απέδωσε η τουρκική κυβέρνηση, υπήρξε αιφνιδιασμός ακόμη και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο τουρκικός τύπος έμαθε την είδηση από τα ελληνικά ΜΜΕ και σχόλια στους τίτλους, όπως «ο λόγος ξάφνιασε» και «γιατί άραγε αναβλήθηκε» δείχνουν ότι η τουρκική αιτιολόγηση δεν έγινε πιστευτή ούτε στο εσωτερικό. Η απότομη εξέλιξη φάνηκε να αιφνιδιάζει, δίνοντας χώρο σε ερμηνείες και υπόγειες αμφιβολίες.

Η σκιά του Τραμπ

Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ημέρες τα τουρκικά μέσα είχαν αγνοήσει πλήρως το ενδεχόμενο ραντεβού με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Όλο το ενδιαφέρον ήταν και παραμένει στραμμένο στη συνάντηση Ερντογάν–Τραμπ. Η σιωπή αυτή αποτελεί την πιο σαφή ένδειξη ότι για τον Τούρκο πρόεδρο η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είχε την ίδια βαρύτητα, που απέδιδε η Αθήνα. Αντιθέτως, όλα τα χαρτιά της Άγκυρας είναι ριγμένα στο μεγάλο παιχνίδι της Ουάσιγκτον.

Το μεγάλο στοίχημα της Ουάσιγκτον

Ο Ερντογάν προσδοκά από την επαφή του με τον Αμερικανό πρόεδρο όχι μόνο εξοπλιστικές συμφωνίες, αλλά και διαπραγματευτικά κέρδη που αγγίζουν ακόμη και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ουάσιγκτον παραμένει το πραγματικό επίκεντρο της τουρκικής στρατηγικής, ενώ είναι σαφές ότι η Νέα Υόρκη και οι επαφές του περιθωρίου της Γενικής Συνέλευσης δεν προσφέρουν αντίστοιχα οφέλη.