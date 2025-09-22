Μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ έχουν «γενοκτόνο πρόθεση» στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο νεοδιορισθείς υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας Ζουμπίρ Άχμεντ.

Ο Άχμεντ διορίστηκε μετά τον ανασχηματισμό στον οποίο προχώρησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έπειτα από την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η κυβέρνηση της Βρετανίας αποφεύγει να χαρακτηρίσει την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας «γενοκτονία», παρά τις εκκλήσεις φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών και το γεγονός ότι το έπραξε ήδη ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Τζον Σουίνεϊ.

Μιλώντας στο περιοδικό Holyrood κάποιες ημέρες προτού διοριστεί υπουργός ο Άχμεντ δήλωσε: «Η εξέλιξη αυτού του πράγματος, ακόμη και τους τελευταίους δύο μήνες, έχει φτάσει σε σημεία που είναι απαράδεκτα, φρικτά και πραγματικά, ξέρετε, είναι πράγματα που νόμιζα ότι δεν θα έβλεπα ποτέ σε μια λεγόμενη δυτική δημοκρατία».

«Έχουμε μέλη αυτής της (ισραηλινής) κυβέρνησης που σίγουρα έχουν γενοκτόνο πρόθεση (…) βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή διπλωματική θέση», εκτίμησε ο ίδιος.

Ο Άχμεντ – ένας γνωστός χειρουργός—δήλωσε ότι θα πήγαινε στη Γάζα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Medical Aid for Palestinians μία ημέρα πριν τις εκλογές στη Βρετανία πέρυσι, αν δεν είχε κλείσει δύο εβδομάδες νωρίτερα το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα.

«Δεν υπάρχει καμία στρατιωτική λύση που μπορεί να εφαρμόσει η Βρετανία για να το σταματήσει αυτό και είναι πραγματικά πολύ οδυνηρό να το λέω, να βρίσκομαι σε θέση εξουσίας, όπως είμαστε εμείς τώρα, και να σας λέω ότι είμαι σχετικά ανίσχυρος σε αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ωστόσο πρόσθεσε «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω ευθύνες». «Δεν σημαίνει ότι δεν έχω καμία δυνατότητα δράσης και δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να κάνω τη διαφορά, αλλά το να σας πω ότι νιώθω σχετικά ανίσχυρος στη θέση της εξουσίας στη Βρετανία είναι επώδυνο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ