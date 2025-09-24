Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει απόψε, στις 21:00 ώρα Κύπρου, την Ολομέλεια της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, «αναδεικνύοντας, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων».

«Θα προβάλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», προστίθεται.

«Θα αναφερθεί, επίσης, στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της», καταλήγει η ανάρτηση.

Διαβάστε επίσης: Όζτουρκλερ: «Ιστορική καμπή» η ομιλία Ερντογάν στην ΓΣ ΟΗΕ