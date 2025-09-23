Ως ιστορική καμπή, τόσο για το ψευδοκράτος «όσο και για τους καταπιεσμένους λαούς σε όλο τον κόσμο», χαρακτήρισε την ομιλία του Τούρκου Προέδρου στην 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο «πρόεδρος της βουλής», Ζιγιά Οζτουρκλερ, λέγοντας ότι αποτέλεσε ένα ισχυρό κάλεσμα προς τη διεθνή συνείδηση κι εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο «πολύχρονος, δίκαιος αγώνας του τουρκοκυπριακού λαού επαναλαμβάνεται σε τόσο υψηλό βήμα».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε γραπτή του δήλωση αμέσως μετά την ομιλία Ερντογάν ο κ. Οζτουρκλερ ανέφερε ότι «η αποφασιστική επανάληψη του οράματος της λύσης των δύο κρατών αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία διεθνούς αναγνώρισης της τδβκ».

Η άδικη, όπως είπε, απομόνωση που υφίσταται ο τουρκοκυπριακός «λαός», πρέπει να τερματιστεί. «Τα λόγια του κ. Ερντογάν αποτελούν σαφή πρόσκληση σε ολόκληρο τον κόσμο να αναγνωρίσει την πολιτική κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων», όπως είπε. Το να εισακουστεί αυτή η έκκληση, πρόσθεσε, είναι κρίσιμο όχι μόνο για το ψευδοκράτος, αλλά και για την περιφερειακή ειρήνη.

Ο κ. Οζτουρκλερ πρόσθεσε ότι «η ισχυρή εκπροσώπηση της τδβκ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ» καταδεικνύει ότι ο μακροχρόνιος αγώνας του τουρκοκυπριακού «λαού» έχει επιτευχθεί. Δήλωσε ότι η λύση που βασίζεται στην ομοσπονδία δεν ισχύει πλέον και το μοντέλο δύο ισότιμων κυρίαρχων κρατών είναι μια δίκαιη και βιώσιμη οδός. Ανέφερε ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί αποφασιστικά για να ενισχυθεί η διεθνής προβολή του ψευδοκράτους.

Ανέφερε ακόμη ότι οι προτεινόμενες λύσεις του Ταγίπ Ερντογάν σε παγκόσμια προβλήματα έχουν συμβάλει σημαντικά - όπως υποστήριξε - όχι μόνο σε χώρες της περιοχής αλλά και στην παγκόσμια ειρήνη, λέγοντας ότι η ηγεσία της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία έχει ενισχύσει τη διπλωματική ισχύ του ψευδοκράτους. «Αυτή η στάση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την τδβκ να βρει τη θέση που της αξίζει» είπε, ενώ συμπλήρωσε ότι η διεθνής κοινότητα, δεν πρέπει να παραμείνει αδιάφορη σε αυτές τις εκκλήσεις.

Για την ανθρωπιστική τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Γάζα είπε ότι η σαφής και συνειδητή στάση του Τούρκου Προέδρου σε αυτό το ζήτημα είναι σημαντική. Η έκκληση για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μέρος της αποστολής του να είναι η φωνή των καταπιεσμένων λαών, είπε εννοώντας τον κ. Ερντογάν ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης: Κάλεσμα Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ