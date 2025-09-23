Ακίδες ρητορικής και διπλωματικής έντασης χαρακτήρισαν την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου έστειλε μηνύματα προς Αθήνα και Λευκωσία, αναφέρει η ανταποκρίτρια του Σίγμα, Μαρία Ζαχαράκη.

Με αιχμηρή διατύπωση, ο Τούρκος πρόεδρος θέλησε να προειδοποιήσει ότι κάθε ενεργειακή και περιβαλλοντική πρωτοβουλία που παρακάμπτει την Άγκυρα και το ψευδοκράτος είναι καταδικασμένη.

Στην παρέμβασή του ανέφερε «Θέλουμε να βλέπουμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας, όπου γίνονται σεβαστά τα νόμιμα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Η λέξη-κλειδί στις δηλώσεις Ερντογάν από το διεθνές βήμα του ΟΗΕ είναι η «συμπερίληψη». η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να συζητήσει ενεργειακά και περιβαλλοντικά έργα, αλλά υπό τον όρο ότι θα έχει και εκείνη λόγο.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Είμαστε έτοιμοι για εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα θέματα, με έμφαση στην ενέργεια και το περιβάλλον. Το ίδιο περιμένουμε και από τους γείτονές μας».

Με σαφή στόχευση προς την Αθήνα και τη Λευκωσία, προειδοποίησε ότι κάθε σχέδιο για την ενέργεια ή πράσινων επενδύσεων, βλέπε θαλάσσια πάρκα, που παρακάμπτει την τουρκική συμμετοχή θεωρείται εκ προοιμίου άκυρο. Η Άγκυρα προειδοποιεί πως θα εμποδίζει κάθε πρωτοβουλία που δεν την εντάσσει στο τραπέζι.

«Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να επιτύχουν», διαμήνυσε θέτοντας στο ίδιο πλαίσιο ενέργεια και περιβάλλον – δύο πεδία με αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον.

Και κατέληξε στην αναφορά πως «η Τουρκία έχει δικαιώματα και αρμοδιότητες στα δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τούρκοι της Κύπρου έχουν νόμιμα δικαιώματα στις περιοχές γύρω από το νησί».

Κυπριακό: Επιμονή στη γραμμή των «δύο κρατών»

Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Ερντογάν επέμεινε στην αδιάλλακτη θέση της Άγκυρας, απορρίπτοντας εκ νέου τη λύση της ομοσπονδίας.

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα», είπε, ενώ κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα ότι αγνοεί την τουρκοκυπριακή πλευρά.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τούρκοι της Κύπρου εδώ και μισό αιώνα».

Αναφερόμενος στη διαδικασία λύσης, απέρριψε το μέχρι σήμερα πλαίσιο του ΟΗΕ.

«Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνικής πλευράς».

Τέλος, έστειλε ανοιχτό κάλεσμα για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Επαναλαμβάνω σήμερα για άλλη μια φορά το κάλεσμα που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών και καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη (λεγόμενη) "τουρκική δημοκρατία της βόρειας κύπρου" και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της».

Γάζα

Για τη Γάζα είπε ότι «συνεχίζεται μια γενοκτονία, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν».

Έδειξε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια φωτογραφία που αποκαλεί «καθημερινή ζωή στη Γάζα», στην οποία απεικονίζονται πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας να λάβουν τροφή.

«Ακολουθήστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε έναν λογικό λόγο για αυτή τη βαρβαρότητα το 2025;», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση των σχολίων του.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται εδώ και 23 μήνες».

«Ποια ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο; Πώς μπορεί κανείς να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε να έχουμε ηρεμία και ειρήνη;»

«Πρέπει να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν γενοκτονία.

«Όλοι όσοι σιωπούν είναι συνένοχοι αυτής της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προτρέποντας τους ηγέτες του κόσμου «να σταθούν αταλάντευτα στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων και της ανθρωπότητας».

«Γιατί ο λαός σας στην πατρίδα σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε το θάρρος να αναλάβετε δράση εδώ. Εκπληρώστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον απέναντι στη Γάζα, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν παιδιά».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να επιδιώκει την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία»

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχοντας μια μοναδική θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ και στενός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

«Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών αιχμαλώτων και πτωμάτων και εργαστήκαμε για τον προσδιορισμό των όρων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών», δήλωσε ο Ερντογάν σε μεταφρασμένες δηλώσεις.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έχοντας αυτό κατά νου, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.