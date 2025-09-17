Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλλα υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος της Αμερικής στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου και ξεκίνησε η επίσημη κρατική τους επίσκεψη.

Η τελετή συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων πομπή με άμαξες και έφιππους στρατιωτικούς από το Σύνταγμα Έφιππης Φρουράς η οποία πλαισιωνόταν από μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών σωμάτων. Του Βασιλικού Ναυτικού, της Αεροπορίας ( RAF) και του Στρατού. Λίγο αργότερα ο πρόεδρος Τραμπ επιθεώρησε την Τιμητική Φρουρά αφού πρώτα ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι και των δύο χωρών.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν σε 24ώρη βάση τους δρόμους γύρω από την κάστρο του Ουίνδσορ. Οπλισμένα οχήματα βρίσκονται σε ετοιμότητα να δράσουν αν λάβουν σχετική εντολή. Drones, σκυλιά, έφιπποι αστυνομικοί αλλά και πεζοναύτες πραγματοποιούν περιπολίες στον ποταμό Τάμεση, τόσο εν πλω όσο και υποβρυχίως.

Welcome President Trump 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/Xpm5Nq2XRA — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 17, 2025

Ο Κρίστιαν Μπαντ, βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προετοιμασίες εξετάζονται και αναθεωρούνται συνεχώς. Τόνισε πως λόγω της φύσης της επίσκεψης, τα μέτρα ασφαλείας έχουν οριστεί με γνώμονα την αντιμετώπιση απειλής για τις επισκέψεις πολύ υψηλού επιπέδου. «Επανεξετάζουμε συνεχώς την προσέγγισή μας σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Το κάνουμε αυτό σε καθημερινή βάση, καθ' όλη τη φάση σχεδιασμού», δήλωσε ο κ. Μπαντ. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να συμβεί», σημείωσε με νόημα ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Αμερικής καθ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του θα συνοδεύεται από μια αυτοκινητοπομπή με οχήματα που ήρθαν από τις ΗΠΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και μια θωρακισμένη λιμουζίνα με την ονομασία «Το Τέρας».

Η αστυνομία παρακολουθεί επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελέγχει τι γράφεται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση της. Στόχος είναι μεταξύ άλλων να ελέγξει πληροφορίες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που είναι προγραμματισμένες τόσο στην περιοχή του κάστρου του Ουίνδσορ όσο και στο Λονδίνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην προηγούμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούνιο του 2019, αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 6000 αστυνομικοί, ενώ το κόστος της ασφάλειας της τότε αμερικανικής αποστολής στοίχησε σχεδόν 4εκ ευρώ.

Αυτή τη φορά μεταξύ εκείνων που συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Ρόμπερτ Λάτνικ, η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και ο ειδικός απεσταλμένος του κ. Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές αποστολές, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ