Τον Πρόεδρο των ΗΠΑ θα υποδεχθεί ο Κάρολος και η Καμίλα.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει ανοιχτή υποδοχή στους κήπους, πομπή με άμαξες συνοδευόμενη από τη Βασιλική Φρουρά του Ιππικού (Household Cavalry) και στρατιωτικές μπάντες, καθώς και επιθεώρηση αγήματος στον ιστορικό εξωτερικό χώρο του κάστρου.

Θα ακολουθήσει γεύμα με τη βασιλική οικογένεια και επίσκεψη σε έκθεση του Royal Collection Trust, ενώ το απόγευμα το προεδρικό ζεύγος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την αεροπορική επίδειξη από τους Red Arrows, την ακροβατική ομάδα της RAF, και το επίσημο κρατικό δείπνο στην αίθουσα St George’s Hall.

Πηγή: ΕΡΤ






