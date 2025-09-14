Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, βρίσκεται υπό «ειδική παρακολούθηση» στις φυλακές της κομητείας Γιούτα, όπου αξιολογείται για να διαπιστωθεί εάν αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για άλλους. Τη σχετική πληροφορία μετέδωσε το CBS News.

Με την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο να έχει οριστεί για την Τρίτη (16/9), το κίνητρό του για τους πυροβολισμούς παραμένει ακόμη ασαφές.

Ένα μέλος της οικογένειας των Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο ύποπτος για δράστη «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επικρίνει τον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο, είπε ο Κοξ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια επιμνημόσυνη δέηση για τον Κερκ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/9) στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στην Αριζόνα.

Αυτό έκανε γνωστό η Turning Point USA, ο οργανισμός που συνίδρυσε ο Κερκ, έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσκαλώντας το κοινό να τιμήσει την «αξιοσημείωτη ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά του».

Πρόκειται έναν χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 60.000 ανθρώπους.

