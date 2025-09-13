Το ερώτημα πώς ο Τάιλερ Ρόμπινσον ένα παιδί που φαινόταν να έχει μία υποσχόμενη πορεία κατέληξε να είναι ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο της Γιούτα, φαινόταν να βρίσκεται σε ένα πολλά υποσχόμενο μονοπάτι: είχε μια δεμένη οικογένεια, είχε καλές βαθμολογίες σε τυποποιημένες εξετάσεις και είχε μέσο όρο βαθμολογίας 4,0, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει το CNNi.

Αφού αποφοίτησε από το λύκειο το 2021, γύρισε ένα βίντεο απαγγέλλοντας με υπερηφάνεια μια επιστολή από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα που του προσέφερε τετραετή υποτροφία αριστείας.

Αλλά ο Ρόμπινσον έφυγε από το πανεπιστήμιο μετά από μόλις ένα εξάμηνο και δεν επέστρεψε ποτέ.

Τώρα, οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη στα χρόνια που μεσολάβησαν και οδήγησαν τον Ρόμπινσον στην ταράτσα όπου φέρεται να πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ αυτή την εβδομάδα.

Ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τη δολοφονία, οι αρχές έχουν επισημάνει αυτό που περιέγραψαν ως αντιφασιστικά μηνύματα χαραγμένα σε κάλυκες σε ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στο θανατηφόρο περιστατικό πυροβολισμών ως πιθανή απόδειξη πολιτικού κινήτρου.

Άτομα που γνώριζαν τον Ρόμπινσον είχαν διαφορετικές αναμνήσεις από τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ένας ηλεκτρολόγος που συνεργάστηκε με τον Ρόμπινσον σε μια εργασία μόλις πριν από λίγες εβδομάδες - και ζήτησε να μην κατονομαστεί, όπως και άλλοι που μίλησαν για τον Ρόμπινσον, λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης - περιέγραψε τον συνάδελφό του ως ντροπαλό που δεν μιλούσε εκτός αν του μιλούσαν».

Ο Ρόμπινσον «δεν μιλούσε πραγματικά για πολιτικά θέματα... εκτός αν κάποιος το έθιγε», είπε ο ηλεκτρολόγος, προσθέτοντας ότι «δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τον Τραμπ ή τον Τσάρλι Κερκ».

Αλλά πριν από αρκετά χρόνια στο λύκειο, ο Ρόμπινσον - όπως και η οικογένειά του - ήταν πολιτικά συντηρητικός και υποστήριζε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις εκλογές του 2020, δήλωσε στο CNNi ένας από τους πρώην συμμαθητές του Ρόμπινσον.

«Όταν τον γνώριζα αυτόν και την οικογένειά του, ήταν σαν τον φανατικό Τραμπ», είπε ο πρώην συμμαθητής του. «Όταν συνέβη αυτό, σκέφτηκα... δεν ξέρω τι άλλαξε».

Τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Ρόμπινσον είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένος ψηφοφόρος χωρίς να συνδέεται με κανένα κόμμα, αν και ποτέ δεν ψήφισε.

Ήταν «μόνος, ήσυχος» και «λίγο αστείος», είπε ο συμμαθητής του, προσθέτοντας ότι δεν τον θυμόταν να κάνει ανησυχητικές δηλώσεις ή να έχει μπλέξει σε μπελάδες. «Ήταν διασκεδαστικό να είσαι κοντά του, διασκεδαστικό να μιλάς μαζί του. Απλώς ήταν κάπως ντροπαλός και δεν ανοιγόταν πολύ συχνά», αποκάλυψε.

Ο Τζέσι Γκαρσία, ο οποίος ζει λίγα σπίτια πιο κάτω από την οικογένεια του Ρόμπινσον, είπε ότι του φαινόταν σαν «φυσιολογικός άνθρωπος». Όπως είπε έβλεπε τον Ρόμπινσον στη γειτονιά και δεν μπορούσε να θυμηθεί κανένα προειδοποιητικό σημάδι πολιτικής βίας.

«Δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό για αυτόν», είπε ο Γκαρσία, προσθέτοντας ότι η συλλήψη του Ρόμπινσον προκάλεσε «απόλυτο δέος» σε μένα και την οικογένειά μου.

Το μήνυμα της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ δημοσιοποίησε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το γραφείο του συζύγου της στην Turning Point USA μέσα από ένα βίντεο με τίτλο «Η αγαπημένη σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, η κυρία Έρικα Κερκ, απευθύνεται στον λαό», το οποίο προβλήθηκε στις σελίδες των κοινωνικών μέσων της οργάνωσης που συνίδρυσε ο σύζυγός της.

Η Turning Point USA, η πολιτική οργάνωση που συνίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ, απευθύνεται σε συντηρητικούς νέους σε αμερικανικά πανεπιστημιακά campus.

«Τσάρλι, σου υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ την κληρονομιά σου να πεθάνει, αγάπη μου. Υπόσχομαι ότι θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

«Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυττε ένα μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της αγάπης του Θεού», πρόσθεσε.

Η ίδια δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, το προσωπικό του συζύγου της και τον Λευκό Οίκο.

«Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς», είπε δακρυσμένη, ευχαριστώντας επίσης τον Βανς και τη σύζυγό του Ούσα που συνόδευσαν το φέρετρο πίσω στην Αριζόνα.

«Αλλά πάνω απ' όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Και αγαπούσε εμένα. Με όλη του την καρδιά. Και φρόντιζε να το ξέρω αυτό κάθε μέρα».

Πώς οι Αρχές έφτασαν στον εντοπισμό του

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (12/9), οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο ύποπτος ομολόγησε στον πατέρα του και είπε ότι προτιμούσε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί. Ο πατέρας κάλεσε στη συνέχεια έναν πάστορα, ο οποίος είναι οικογενειακός φίλος.

Και οι δύο άνδρες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον ύποπτο, ανέφερε η αστυνομία. Ο πάστορας, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως αξιωματικός ασφαλείας του δικαστηρίου, αργότερα κάλεσε τους US Marshals, οι οποίοι συνέλαβαν τον ύποπτο περίπου στις 22:00 τοπική ώρα την Πέμπτη.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας έδειξαν τον Ρόμπινσον να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley περίπου τέσσερις ώρες πριν ακουστεί ένας πυροβολισμός, σκοτώνοντας τον Κερκ και κάνοντας τους φοιτητές να τρέξουν για να καλυφθούν.

Ο κυβερνήτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όταν συνελήφθη, φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φάνηκαν στις κάμερες CCTV στον τόπο των πυροβολισμών.

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές είχαν ανακρίνει ένα μέλος της οικογένειας, το οποίο είπε ότι ο ύποπτος είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια.

Ο Κοξ είπε ότι το μέλος της οικογένειας είχε μιλήσει για ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν ο Ρόμπινσον είχε αναφέρει ότι ο Κερκ ερχόταν στη Γιούτα και ότι «ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Πηγή: cnn.gr