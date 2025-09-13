Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου που τέθηκε υπό κράτηση για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Όπως μεταδίδει το CBS News, ο πατέρας του Ρόμπινσον είδε τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι Αρχές και αμέσως ρώτησε τον γιο του, αν ήταν εκείνος. Ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε ότι ήταν ο άντρας στις φωτογραφίες. Ο πατέρας του, τον προέτρεψε να παραδοθεί. Ωστόσο, ο 22χρονος είπε ότι θα προτιμούσε να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να του αλλάξει γνώμη, ο πατέρας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν πάστορα, ο οποίος είναι κοντά στην οικογένεια. Ο πάστορας, μαζί με τον πατέρα του Ρόμπινσον, προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Αφού εξάντλησαν τις προσπάθειές τους, ο πάστορας, ο οποίος εργάζεται και ως αξιωματικός ασφαλείας στα δικαστήρια, κάλεσε τις Αρχές. Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον Ρόμπινσον, μέχρι να φτάσουν οι αξιωματικοί του FBI, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα που οδήγησε στη γρήγορη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Όπως σημείωσε, οι ερευνητές κατάφεραν μέσα σε 33 ώρες να πετύχουν «ιστορική πρόοδο» στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:23, όταν ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς. Μέσα σε μόλις 16 λεπτά, στις 12:39, οι πρώτοι πράκτορες έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος και απέκλεισαν την περιοχή, ενώ το FBI κινητοποίησε άμεσα αεροσκάφη για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Την Πέμπτη στις 10:00 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου, ενώ χθες το πρωί, στις 10:45, το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Το ίδιο απόγευμα, στις 17:30, ο Κας Πατέλ μετέβη ο ίδιος στο σημείο του εγκλήματος. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00, ο κυβερνήτης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας επιπλέον βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, στις 22:00 τοπική ώρα, όταν οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον Ρόμπινσον, βάζοντας τέλος στην εντατική καταδίωξη.

