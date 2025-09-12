Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ. Πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον από τη Γιούτα, σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται πηγές των αστυνομικών.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν «με μεγάλη βεβαιότητα» ότι ο δράστης που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα βρίσκεται υπό κράτηση.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

BREAKING NEWS: FBI Director Kash Patel details the investigation that led to the arrest of Tyler Robinson in connection with the assassination of Charlie Kirk. pic.twitter.com/UJCX1MlM4N — NEWSMAX (@NEWSMAX) September 12, 2025

Ο δράστης ομολόγησε στον πατέρα του πως πυροβόλησε τον Κερκ, αναφέρει το CNN. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πατέρας του τον μετέφερε με το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα όπου και τον παρέδωσε.

🚨 BREAKING: Charlie Kirk shooting suspect named as Tyler Robinson.



Sky's US Correspondent James Matthews has the latest from Utah. 👇🏼 pic.twitter.com/RAvawHEMLX — Sky News (@SkyNews) September 12, 2025

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θάνατο.

🚨 BREAKING: Mugshots of Charlie Kirk's suspected assassin Tyler Robinson released pic.twitter.com/xsFCmqmqzt — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Αργότερα, ο Τραμπ σε δηλώσεις του αποτίει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ και λέει ότι ήταν «σαν γιος» του. Ήταν «ένας λαμπρός τύπος» που «με βοήθησε με το TikTok», λέει ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί συνήθως δεν κερδίζουν τους νέους ψηφοφόρους.

«Δεν έχω δει ποτέ νέους να προσχωρούν σε ένα άτομο όπως έκαναν με τον Τσάρλι», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια σχολίασε ότι δεν ήθελε να δει το βίντεο της επίθεσης, προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να θυμάται τον Κερκ με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτήρισε «φρικτό» το βίντεο.

Ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές «έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν». «Όλα πήγαν καλά», διαβεβαιώνει.

Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στη συνέχεια πρόσθεσε ο Τραμπ.

