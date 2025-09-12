Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή «με μεγάλη βεβαιότητα» ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Μάλιστα, ανέφερε πως ο πατέρας του συλληφθέντα συνεργάστηκε με τους ερευνητές για τον εντοπισμό του. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο ύποπτος λέγεται Τάιλερ Ρόμπινσον και ότι ο πατέρας του ήταν αυτός που τον κατέδωσε.

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Fox News.

Ο Τραμπ είπε ότι κάποιος «πολύ κοντινός του τον παρέδωσε» και ότι η είδηση θα ανακοινωθεί αργότερα την Παρασκευή.

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

«Αυτό συμβαίνει όταν έχεις κάποιες καλές λήψεις», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος σε πιο καθαρές φωτογραφίες του υπόπτου που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη από το FBI. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο άνθρωπος που έδωσε την πληροφορία ήταν «ένα άτομο που είχε σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά ήταν και άτομο πίστης. Ένας ιερέας». Ο πατέρας του ατόμου που συνελήφθη (28 ή 29 χρονών, σημείωσε ο Ρεπουμπλικανός) συνεργάστηκε με τους ερευνητές, πρόσθεσε.

Πέραν του Τραμπ, τέσσερις διαφορετικές πηγές ανέφεραν στο CNN πως ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση και ανακρίνεται σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Κερκ. Δύο από τις πηγές αυτές ανέφεραν ότι ο άνδρας που βρίσκεται υπό κράτηση ομολόγησε στον πατέρα του πως ήταν ο δράστης. Ακολούθως, ο πατέρας του ενημέρωσε τις αρχές και είπε ότι είχε κρατήσει τον γιο σε ασφαλές σημείο του μέχρι να τεθεί επίσημα υπό κράτηση.



Σε αυτό το πλαίσιο, κρατικοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 4:30 μμ (ώρα Ελλάδας) σχετικά με την αναζήτηση του δράστη που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Γιούτα. Πιθανότητα, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αποκάλυψη του Αμερικανού προέδρου.

«Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «τον καλύτερο άνθρωπο», ενώ καταδίκασε τον δράστη, τον οποίο οι αρχές δεν έχουν ακόμη κατονομάσει.

«Λοιπόν, ελπίζω — θα κριθεί ένοχος, φαντάζομαι — και ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε ο Τσάρλι Κερκ, ήταν ο καλύτερος άνθρωπος... δεν του άξιζε αυτό. Δούλευε τόσο σκληρά και τόσο καλά, όλοι τον συμπαθούσαν».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την εσχάτη των ποινών για τον δράστη του Κερκ.

«Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή, και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης, τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση».

Όταν ρωτήθηκε αν η δολοφονία του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», απομονωμένη περίπτωση, ο Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Ο Πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν είχε δει το βίντεο με τον θάνατο του Κερκ. «Δεν ήθελα να το δω, το άκουσα», είπε ο Τραμπ. «Δεν θα γινόμουν ποτέ καλός γιατρός, ας το θέσω έτσι. Εννοώ, άκουσα, άκουσα αρκετά — δεν ήθελα να το δω, δεν ήθελα να θυμάμαι τον Τσάρλι με αυτόν τον τρόπο».

Πηγή: Πρώτο Θέμα