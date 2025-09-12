Νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές. Παράλληλα ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Το FBI δημοσιεύει βίντεο του υπόπτου όπου μετά τη δολοφονία, πηδά από μια στέγη και τρέχει μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς τη βοήθεια του κοινού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κοξ, προσθέτοντας ότι το FBI έχει ήδη λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Οι συνθήκες της δολοφονίας αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την αυξανόμενη απειλή της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η δολοφονία προκάλεσε καταδίκη από πολιτικούς ηγέτες και των δύο κομμάτων.

Χθες το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Πηγή: ΕΡΤ