Το FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι μόλις δημοσίευσε φωτογραφίες «the person of interest» σχετικά με τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ χθες.

Ζητούν τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου. Πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές για ένα άτομο που πιστεύουν ότι μπορεί να εμπλέκεται στον θάνατο του Κερκ.

Δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες παρακάτω:

Υπενθυμίζεται ότι, οι ερευνητές σήμερα το πρωί ανέκτησαν αυτό που πιστεύεται, ότι είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο χθεσινό περιστατικό με πυροβολισμούς, και τη δολοφονία του Κερκ. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα ισχυρό επαναληπτικό τυφέκιο με κλείστρο, σε δασώδη περιοχή όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κατέφυγε ο δράστης. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή»

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του, ο οποίος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Τετάρτη, «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

