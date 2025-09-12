Τα μηνύματα που βρέθηκαν σε φυσίγγια που ανακαλύφθηκαν μετά τον πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αποκάλυψε σήμερα ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

«Στις επιγραφές στα τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια ήταν γραμμένα "'Ε φασίστα! Πάρε αυτό!"», ανέφερε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου.

Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου τραγουδιού "Bella ciao", ενώ σε ένα άλλο έγραφε «αν το διαβάζει αυτό είσαι γκέι».

Ο ύποπτος που φέρεται να σκότωσε τον Κερκ ταυτοποιήθηκε ως ο Τάιλερ Ρόμπινσον και συνελήφθη σήμερα.

Ο Ρόμπινσον ομολόγησε σε έναν οικογενειακό φίλο ή "υπαινίχθηκε ότι διέπραξε τον φόνο" σε αυτόν τον φίλο και αυτό το πρόσωπο με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον χθες, Πέμπτη.

