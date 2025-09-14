Κλιμακώνεται το κλίμα πόλωσης και διχασμού στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Η χήρα του ακτιβιστή δεσμεύτηκε δημοσίως να συνεχίσει το έργο του, να φέρει δηλαδή τους νέους κοντά στα κοινά. Στο Λονδίνο, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στο δρόμο υπέρ του Κέρκ την ώρα που πραγματοποιούνταν αντιδιαδήλωση κατά του ρατσισμού.

Kαθισμένη δίπλα στην άδεια καρέκλα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ στο στούντιο που ηχογραφούσε τη δημοφιλή εκπομπή του η χήρα του υπόσχεται να διατηρήσει την κληρονομιά του, ενώ απευθύνεται οργισμένη στους εχθρούς του.

«Εάν θεωρείτε ότι η αποστολή του άντρα μου ήταν ισχυρή πριν, δεν έχετε ιδέα τι πυροδοτήσατε για την Αμερική και τον κόσμο» δήλωσε η Έρικα Κερκ προσθέτοντας ότι «οι κραυγές αυτές της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική ιαχή».

Εκατοντάδες υποστηρικτές του Κερκ, κρατώντας κεριά στα χέρια, συνεχίζουν να συγκεντρώνονται σε αγρυπνίες για να τον τιμήσουν. Ο βίαιος θάνατος του συντηρητικού ακτιβιστή εντείνει την πόλωση στην αμερικανική κοινωνία. Ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ κάνει έκκληση για ενότητα. Ο πρόεδρος Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις αναφέρεται επίσης στα γεγονότα. «Οι ριζοσπάστες της δεξίας είναι ριζοσπάστες επειδή δεν θέλουν να βλέπουν εγκληματικότητα. Οι ριζοσπάστες της αριστεράς είναι το πρόβλημα» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορώντας τους ότι είναι «φρικτοί και πολιτικά πονηροί».

Στη Βρετανία, η δολοφονία του Κερκ αξιοποιείται πολιτικά από τον Τόμι Ρόμπινσον, επικεφαλής εθνικιστικού κινήματος, ο οποίος ηγήθηκε μιας μαζικής διαδήλωσης στο κέντρο του Λονδίνου με σύνθημα «Ενώστε το Βασίλειο».

Στην άλλη πλευρά, η αντι-διαδήλωση από την ομάδα «Αντισταθείτε στον ρατσισμό», με τους αστυνομικούς να τοποθετούν κιγκλιδώματα ανάμεσα στα πλήθη υπό τον φόβο επεισοδίων.

Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση για τη δολοφονία ξεπερνά τα αμερικανικά σύνορα, με τον αντίκτυπο να γίνεται αισθητός και σε ευρωπαϊκές χώρες ο 22χρονος Tyler Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας της Γιούτα και δεν έχει πει το παραμικρό για τους λόγους που τον οδήγησαν στην πράξη του. Δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε κερδίσει υποτροφία στο πανεπιστήμιο, αλλά διέκοψε τις σπουδές του. Ο πατέρας του, με τη βοήθεια ενός πάστορα φίλου της οικογένειας, τον έπεισε να παραδοθεί.

Οι πράκτορες του FBI προσπαθούν να καταλάβουν το κίνητρο του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ. Ο ίδιος Ρόμπινσον δεν μιλάει. Μεγάλωσε σε μια δεμένη ρεπουμπλικανική οικογένεια. Ήταν αριστούχος μαθητής και το 2021 αποφοίτησε και πήρε υποτροφία για το πανεπιστήμιο.

Φοίτησε μόλις ένα εξάμηνο και μετά αποφάσισε να γίνει ηλεκτρολόγος. Οι γονείς του τον πήγαιναν από μικρό μαζί με τους δύο αδελφούς του σε σκοπευτήρια και στρατιωτικές εκδηλώσεις και ανέβαζαν φωτογραφίες με ισχυρά οπλοπολυβόλαμ εσχάτως εξέφραζε πολιτικές απόψεις αντίθετες με των γονιών του και πριν λίγες μέρες σε οικογενειακό δείπνο είχε εκφράσει την αντιπάθειά του για τον Κέρκ.

Ο πατέρας του Ρόμπινσον τον αναγνώρισε από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI. Ο 22χρονος του ομολόγησε την πράξη του και όταν ο πατέρας του του ζήτησε να παραδοθεί, είπε ότι προτιμά να αυτοκτονήσει. Τότε ο πατέρας ζήτησε τη βοήθεια ενός πάστορα που εμπιστευόταν η οικογένεια και λίγο αργότερα τον παρέδωσαν στις αρχές.

Στους γεμιστήρες του όπλου που χρησιμοποίησε είχε χαράξει μηνύματα, όπως είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα: «Φασίστα, πίασε», ήταν ένα από αυτά ενώ σε άλλον γεμιστήρα έγραψε «μπέλα τσάο», που αναφέρεται σε ένα ιταλικό αντιναζιστικό παραδοσιακό τραγούδι. Σε άλλον γεμιστήρα είχε τα σύμβολα που ανταποκρίνονται σε μια ισχυρή βόμβα 500 κιλών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στη φυλακή της κομητείας της Γιούτα και την Τρίτη αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Πηγή: ertnews.gr