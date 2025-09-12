Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα που οδήγησε στη γρήγορη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Όπως σημείωσε, οι ερευνητές κατάφεραν μέσα σε 33 ώρες να πετύχουν «ιστορική πρόοδο» στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, στις 12:23, όταν ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμούς. Μέσα σε μόλις 16 λεπτά, στις 12:39, οι πρώτοι πράκτορες έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος και απέκλεισαν την περιοχή, ενώ το FBI κινητοποίησε άμεσα αεροσκάφη για τη μεταφορά ειδικού προσωπικού και κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Διαβάστε επίσης: Τάιλερ Ρόμπινσον: O ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ - Τον «έδωσε» ο πατέρας

Την Πέμπτη στις 10:00 δόθηκαν στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του υπόπτου, ενώ χθες το πρωί, στις 10:45, το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Το ίδιο απόγευμα, στις 17:30, ο Κας Πατέλ μετέβη ο ίδιος στο σημείο του εγκλήματος. Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00, ο κυβερνήτης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας επιπλέον βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, στις 22:00 τοπική ώρα, όταν οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον Ρόμπινσον, βάζοντας τέλος στην εντατική καταδίωξη.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία Κερκ: Τα κρυμμένα μηνύματα στους κάλυκες του Ρόμπινσον (ΒΙΝΤΕΟ)