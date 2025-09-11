Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας παραμένουν αβέβαιοι για τα αποτελέσματα της επίθεσης της Τρίτης εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στελέχη της Χαμάς βρίσκονταν στη βίλα που στοχοποιήθηκε την ώρα του πλήγματος, ωστόσο δεν σκοτώθηκαν ούτε υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς — ή τουλάχιστον όχι όλοι. Η πιθανότητα κάποιοι να τραυματίστηκαν σοβαρά ή να έχασαν τη ζωή τους εξακολουθεί να εξετάζεται.

Ένα από τα σενάρια που αξιολογούνται είναι ότι τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πολύ μικρά. Η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε περίπου 10 βόμβες, αλλά το κτίριο δεν καταστράφηκε ολοσχερώς και τμήματά του παρέμειναν άθικτα. Τα συγκεκριμένα πυρομαχικά επελέγησαν ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης θυμάτων μεταξύ των Καταρινών αμάχων στην περιοχή.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες για να υπάρξει πλήρης αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επίθεσης.

Ορισμένες αναφορές επικαλούνται πηγές που υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ προχώρησε στο χτύπημα στη Ντόχα ως «εναλλακτική λύση» σε μια στοχευμένη επιχείρηση που είχε αρχικά σχεδιαστεί στην Τουρκία. Όπως μετέδωσε το YWN την Τετάρτη, στελέχη της Χαμάς ταξίδευαν μεταξύ Κατάρ, Τουρκίας και Αιγύπτου.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου και οι ανώτεροι σύμβουλοί του εκτιμούν πως η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να διαχειριστεί τις διπλωματικές συνέπειες με τη Ντόχα, ενώ μια επιχείρηση στην Άγκυρα, δεδομένου ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα συνεπαγόταν σοβαρό πολιτικό και οικονομικό κόστος για το Ισραήλ.



To μήνυμα Νετανιάχου



Σημειώνεται πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε προειδοποίηση προς το Κατάρ και έμμεσα προς την Τουρκία (χωρίς να την κατονομάσει) για τη φιλοξενία ηγετών της Χαμάς, τους οποίους χαρακτήρισε «τρομοκράτες». Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα αγγλικά, τόνισε: «Ή τους απελαύνετε ή τους οδηγείτε στη δικαιοσύνη, διαφορετικά θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι».

Στο μήνυμα, που συνδέθηκε με την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Νετανιάχου συνέκρινε τις επιθέσεις στις ΗΠΑ με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, λέγοντας ότι και οι δύο ήταν οι χειρότερες θηριωδίες εναντίον του αντίστοιχου λαού τους.



