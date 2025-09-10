Η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις σχετικά με την αντιμετώπιση απειλών, λέει ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ντόναλντ Τουσκ λέει ότι η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της συμμαχίας, μια κίνηση που συμφωνήθηκε μεταξύ αυτού και του προέδρου, Κάρολ Ναβρόκι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «ένας μεγάλος αριθμός των drones πέταξε από τη Λευκορωσία».

«Το γεγονός ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αποτελούσαν απειλή για την ασφάλεια, καταρρίφθηκαν αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι συμμαχικές διαβουλεύσεις έλαβαν τη μορφή επίσημου αιτήματος για την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι η Πολωνία χρειάζεται κάτι περισσότερο από εκφράσεις αλληλεγγύης και περισσότερη υποστήριξη από τους συμμάχους.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να ισχυρίζεται κανείς ότι η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, αλλά ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που πλησιάζει περισσότερο σε ένοπλη σύγκρουση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters υπήρξαν 19 εισβολές στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μεγάλο μέρος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών να εισέρχεται από τη Λευκορωσία, δήλωσε ο Τουσκ στο κοινοβούλιο.

Η πρώτη αντίδραση της Ρωσίας

«Η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι τα drone που καταρρίφθηκαν ήταν ρωσικής προέλευσης»: αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο της Μόσχας για τα όσα διαδραματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Το κρατικό RIA Novosti μετέδωσε επίσης ότι ο επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μετά από το περιστατικό.

Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα:

«Τα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους κάθε φορά που, κατά τη γνώμη οποιουδήποτε από αυτά, απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα Μέρη».

Πότε έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΝΑΤΟ, το Άρθρο 4 έχει επικαλεστεί μόνο επτά φορές από τότε που δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ το 1949 και τελευταία φορά το 2022, αμέσως μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τουσκ λέει ότι ενώ εκτιμά όλες τις εκφράσεις αλληλεγγύης, «τα λόγια δεν αρκούν» και η Πολωνία θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία ζήτησε να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 4 της συνθήκης του ΝΑΤΟ και ότι βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας.

Καταδικάζει την επίθεση η φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «επικίνδυνη» και «πρωτοφανή» την παραβίαση του πολωνικού και ευρωπαϊκού εναερίου χώρου από «περισσότερα των δέκα ρωσικά drones Shahed».

«Η Ευρώπη στέκεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Πολωνία», είπε κατά την διάρκεια της ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο.

«Η Ευρώπη θα υπερασπισθεί κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους της», προειδοποίησε καλώντας την Ευρώπη να ενισχύσει την αμυντική της προσπάθεια για να αποκτήσει «ανεξάρτητα στρατηγικά μέσα».

Ως προς το Ισραήλ, η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνηση Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις κατά των εξτρεμιστών υπουργών και των βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τμηματική αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας για θέματα που συνδέονται με τις εμπορικές συναλλαγές», είπε παραδεχόμενη ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων αυτών.

Πηγή: cnn.gr