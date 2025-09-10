Για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, προκαλώντας συναγερμό στην πολεμική αεροπορία της χώρας αλλά και σε δυνάμεις του ΝΑΤΟ.





Fighter jets continue to be heard in the sky over Lublin in Eastern Poland. pic.twitter.com/yrY002uMpk — OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2025

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Πολωνίας, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από ανατολικές περιοχές της χώρας και «εξουδετερώθηκαν» σε επιχείρηση που ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολωνικά και νατοϊκά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων ολλανδικά F-35, ενώ ενεργοποιήθηκαν και χερσαία συστήματα αεράμυνας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ βρέθηκε στο σημείο των επιχειρήσεων και δήλωσε μέσω ανάρτησής του ότι ήταν σε εξέλιξη «επιχείρηση σχετική με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου». Για λόγους ασφαλείας, έκλεισαν προσωρινά τέσσερα αεροδρόμια στην ανατολική Πολωνία.

Η παραβίαση αυτή χαρακτηρίστηκε από το Πολωνικό Επιτελείο ως «πράξη επιθετικότητας», ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται σε «συνεχή επικοινωνία» με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ.





Ukrainian monitoring channels have published a map showing the routes taken by one-way attack drones as well as air and surface-launched cruise missiles fired by Russia during tonight’s attack against Poland and Ukraine. pic.twitter.com/2Z2QKgY82j — OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2025

Συνάντηση του Προέδρου Καρόλ Ναβρότσκι με το Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ.





Αντιδράσεις συμμάχων



Η Σουηδία, η Λετονία και η Νορβηγία εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις παραβιάσεις και τόνισε ότι «η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια όλης της Ευρώπης». Ο Λετονός πρόεδρος Ένγκαρς Ρινκέβιτς υπογράμμισε πως «η ρωσική επιθετικότητα μάς επηρεάζει άμεσα», ενώ ο Νορβηγός ΥΠΕΞ Έσπεν Μπαρθ Έιντε έκανε λόγο για «βαθιά ανησυχητική» ενέργεια.



Τοποθέτηση Ζελένκσι



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την τελευταία ρωσική επίθεση ως «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».



Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ρωσία «δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της κλιμάκωσης» και προειδοποίησε πως, χωρίς ισχυρή αντίδραση, η Μόσχα θα συνεχίσει. Κάλεσε τους συμμάχους σε πιο άμεση και συντονισμένη απάντηση, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις κυρώσεις ενθαρρύνουν τη βία των ρωσικών επιθέσεων. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για επαρκή εξοπλισμό, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση του πολέμου.

Ένα κρίσιμο τεστ για την Πολωνία



Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αποτελεί «τεστ αντοχής» για τη Βαρσοβία, η οποία έχει ενισχύσει σημαντικά τις ένοπλες δυνάμεις της μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά έως τώρα απέφευγε να εμπλακεί άμεσα. Η κατάρριψη των drones σηματοδοτεί αλλαγή στάσης, σε μια στιγμή που η πολωνική κοινωνία βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για πιθανή διάχυση της ρωσικής απειλής στο έδαφός της.