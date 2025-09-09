Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.
Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.
Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ