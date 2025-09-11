Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα η Κύπρος, από τις 11:00 έως τις 14:00, ως αποτέλεσμα της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας στο φλέγον ζήτημα της ΑΤΑ.

Η παναπεργία την οποία εξήγγειλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναμένεται να παραλύσει για 3 ώρες ολόκληρη τη χώρα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και μεγάλη μερίδα εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Ταλαιπωρία θα υποστούν οι γονείς, καθότι στις 11:00 θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ πολλά ραντεβού ασθενών και μη επείγοντα χειρουργεία ακυρώθηκαν και θα επανα-προγραμματιστούν.

Στα αεροδρόμια αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 πτήσεων και συνολικά 15.000 επιβάτες.

Κλειστές θα είναι από τις 11:00 όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της παναπεργίας οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν θα λειτουργούν, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.

Στο πλαίσιο διεκδίκησης των αιτημάτων τους, οι εργαζόμενοι μέλη των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και ΔΕΟΚ, θα πραγματοποιήσουν στις 12:00 συγκεντρώσεις σε όλες τις επαρχίες.

Στη Λευκωσία, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν έξω από το υπουργείο Οικονομικών,

Στη Λεμεσό, έξω από το Διοικητήριο.

Στη Λάρνακα, στο χώρο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, έξω από το Επαρχιακό Γραφείο του υπουργείου Εργασίας στο Παραλίμνι.

Και στην Πάφο στο χώρο της Επαρχιακής Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων ενδέχεται να επηρεαστεί η κυκλοφορία.

Ως εκ τούτου, η Αστυνομία ενημερώνει ότι έχει εκπονήσει επιχειρησιακά σχέδια σε όλες τις επαρχίες και θα είναι παρούσα για την παροχή τροχαίων διευκολύνσεων.

Πηγή: Πληροφορίες από ΡΙΚ