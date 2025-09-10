Δεν αποφεύχθηκε η αυριανή παναπεργία για την ΑΤΑ παρά τις όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν.

Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 14:00 αρκετοί τομείς της χώρας θα παραλύσουν. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στη Λευκωσία.

Από την απεργία αναμένεται να επηρεαστούν αρκετοί τομείς καθώς σε αυτή συμμετέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Σχολεία

Αναφορικά με την παναπεργία που έχει εξαγγελθεί για αύριο 11 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 μέχρι τις 14:00, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες πως με γνώμονα την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μαθητών/ριών, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

i. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν την ευθύνη για την παραλαβή των παιδιών τους από τη σχολική τους μονάδα στις 11:00 π.μ.

ii. Για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια επιστροφής. Ως εκ τούτου, οι γονείς/κηδεμόνες των εν λόγω μαθητών/ριών, καλούνται όπως μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους κατά την αναχώρησή τους από το σχολείο.

iii. Όσον αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος, σημειώνεται ότι μετά το πέρας της παναπεργίας όλοι οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο/Σχολείο Ειδικού Ενδιαφέροντος θα πρέπει να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στις 14:00 στο σχολείο και να τα παραλάβουν με τη λήξη των μαθημάτων.

iv. Η σίτιση των μαθητών/ριών του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου/Σχολείου Ειδικού Ενδιαφέροντος δεν θα προσφερθεί.

v. Τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία, τα οποία λειτουργούν σε αίθουσες των Δημόσιων Νηπιαγωγείων ή σε κτήρια των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού ή Δήμων ή Κοινοτήτων, είναι Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, αφού αυτά ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμους του 2019 έως 2025 και επομένως οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ως εκ τούτου, οδηγίες για τη λειτουργία τους την ημέρα της απεργίας, λαμβάνουν από τους εργοδότες τους (Συνδέσμους Γονέων, Δήμους, Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού).

Αεροδρόμια

Η Hermes Airports ενημερώνει ότι, λόγω της παναπεργίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, από τις 11:00 έως τις 14:00, αναμένεται να επηρεαστούν πέραν των 50 αφίξεων και αναχωρήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ο αριθμός των συνολικών επιβατών των οποίων οι πτήσεις επηρεάζονται αναμένεται να ξεπεράσει τις 15.000. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη από τις αεροπορικές εταιρείες ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων που επηρεάζονται και ακολούθως οι αερογραμμές θα ενημερώσουν σχετικά τους επιβάτες.

Προτρέπονται οι επιβάτες να επικοινωνήσουν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία, τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης, προκειμένου να πληροφορηθούν για τη νέα ώρα αναχώρησης ή άφιξης της πτήσης τους. Μόλις ολοκληρωθεί ο επαναπρογραμματισμός των πτήσεων, θα αναρτηθεί σχετική ενημέρωση και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Hermes (www.hermesairports.com) και το κοινό καλείται να επισκέπτεται τη σελίδα για να πληροφορηθεί σχετικά.

Νοσοκομεία

Τα νοσοκομεία και τα εξωτερικά ιατρεία θα εργαστούν μέχρι τις 11 και μετά από τις 14:00 και μετά. Προγραμματισμένα ραντεβού και χειρουργεία που εμπίπτουν εντός των ωρών της παναπεργίας θα επαναπρογραμματιστούν ενώ θα εργαστεί προσωπικό ασφαλείας.

Ποιες θεωρούνται ουσιώδεις υπηρεσίες

«Ουσιώδεις Υπηρεσίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:

• Την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

• Την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης

• Την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών

• Την ασφαλή λειτουργία των αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας

• Την λειτουργία των νοσοκομείων

• Την λειτουργία των φυλακών

• Την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης

• Την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΕΦ, της Αστυνομίας & Πυροσβεστικής.

