Κανονικά θα διεξαχθούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που έχουν εξαγγελθεί για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ.

Όπως αναφέρουν, στη σημερινή σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι εργοδότες επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της Α.Τ.Α., που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό. Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της Α.Τ.Α.

Σημειώνουν ότι ακόμα και στην θετική αναφορά του Υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι Εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά.

«Ουσιαστικά στην σημερινή συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως εκ τούτου καλούμε όλους του εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το παρών τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου, 2025 όπως έχουν προγραμματιστεί» αναφέρουν. «Όλοι μαζί στον αγώνα για Α.Τ.Α. για όλους, Α.Τ.Α. στην φιλοσοφία της», καταλήγουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ,ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, στην ανακοίνωση τους.

