Αφού έχασε κατά κράτος την ψηφοφορία εμπιστοσύνης που είχε ζητήσει την Δευτέρα (194 ψήφοι υπέρ, 364 κατά), ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο στην Γαλλία, υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Θα παραμείνει στη θέση του για να διεκπεραιώσει τις τρέχουσες υποθέσεις εν αναμονή του διαδόχου του, του πέμπτου αρχηγού της γαλλικής κυβέρνησης από την έναρξη της δεύτερης πενταετίας Μακρόν το 2022.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Ελιζέ, ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως αυτή η ανακοίνωση μπορεί να γίνει και σήμερα, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.



Ο Λεκορνί το «φαβορί» για τη διαδοχή του Μπαϊρού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σεμπάστιαν Λεκορνί, ο νυν υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Εμανουέλ Μακρόν, είναι αυτός που θεωρείται το «φαβορί» για τη διαδοχή του Μπαϊρού και ο οποίος μπορεί, όπως εκτιμάται, να σχηματίσει άμεσα κυβέρνηση,

Να σημειωθεί ότι, από την στιγμή της παραίτησης Μπαϊρού, η γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «La Liberation» θα λειτουργεί στο «ρελαντί», εν αναμονή του διορισμού κυβέρνησης και της διοργάνωσης ενδεχόμενης έκτακτης συνόδου, σύμφωνα με το περιβάλλον της προέδρου, Yaël Braun-Pivet.

