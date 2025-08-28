Ο απόστρατος τούρκος ναύαρχος και θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ Γιαϊτζί, τόνισε ότι το Ισραήλ, πέρα από τις επιθέσεις του σε Παλαιστίνη, Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Ιράν, έχει αρχίσει πλέον να δείχνει ως στόχο την Τουρκία και το ψευδοκράτος. Κατά τον ίδιο, το Ισραήλ επιχειρεί να δημιουργήσει συμμαχίες με τους εχθρούς της Τουρκίας, κυρίως με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στρατηγική επίκλησης απειλών



Σύμφωνα με τον Γιαϊτζί, το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις ίδιες κατηγορίες που είχε επικαλεστεί κατά άλλων χωρών: πυραυλική και πυρηνική απειλή. Η παρουσία τουρκικών βάσεων drone, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δυνατοτήτων παρακολούθησης στο ψευδοκράτος παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως απειλή για την ασφάλειά του.

Τακτική «σαλαμοποίησης»



Ο Γιαϊτζί εξήγησε ότι η πολιτική του Ισραήλ θυμίζει τη λεγόμενη «σαλαμοποίηση»: την απόκτηση στόχων σταδιακά και κομμάτι-κομμάτι. Υποστήριξε ότι ακόμη και η Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει μακροπρόθεσμα από αυτή τη στρατηγική, παρά την τρέχουσα συνεργασία της με το Ισραήλ.





Κύπρος ως «Γη της Επαγγελίας»



Ο Γιαϊτζί αναφέρθηκε σε χάρτες του 1917 που εμφανίζουν την Κύπρο ως μέρος των «υποσχόμενων εδαφών» του Ισραήλ. Σε αυτούς τους χάρτες περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Τουρκίας, όπως το Ακκούγιου και η Μερσίνη, γεγονός που κατά τον ίδιο δείχνει τον ευρύτερο σχεδιασμό του Ισραήλ.

Αγορές γης και το «Greek-Jewish Project»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Γιαϊτζί στις αγορές γης από Ισραηλινούς στα κατεχόμενα. Όπως είπε, μέχρι το 2021 είχαν πουληθεί 25.000 εκταρίων στρατηγικών εκτάσεων, κυρίως σε περιοχές τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό το χαρακτήρισε μέρος του «Greek-Jewish Project», ενός σχεδίου που στοχεύει στη μείωση της τουρκοκυπριακής παρουσίας μέσα από συστηματικές αγορές.

Στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στην Κύπρο



Παράλληλα με τις αγορές γης, το Ισραήλ διατηρεί και στρατιωτική παρουσία στη Κύπρο, αξιοποιώντας βάσεις όπως αυτή της Πάφου. Μέσω συνεργασιών με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, έχει τη δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις ή να συλλέγει πληροφορίες που στρέφονται εναντίον της Τουρκίας και της λεγόμενης «ΤΔΒΚ».







Ο Γιαϊτζί κατέληξε ότι η τριμερής συμμαχία Ισραήλ–Ελλάδας–Κυπριακής Δημοκρατίας, με στήριξη από ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία, δημιουργεί σοβαρή απειλή για την Τουρκία και το ψευδοκράτος του Αττίλα.. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι η Τουρκία και το ψυδοκράτος διαθέτουν στρατιωτική και πολιτική ισχύ που δεν μπορεί να συγκριθεί με πιο αδύναμες χώρες όπως ο Λίβανος ή η Παλαιστίνη. Υπογράμμισε την ανάγκη επαγρύπνησης, προστασίας στρατηγικών περιοχών και εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της Τουρκίας.



