Σσοβαρές ανησυχίες εκφράζει ο Τούρκος δημοσιοφράφος Emre Diner σχετικά με την αγορά γης από Ισραηλινούς στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως "φαιδρή".

Σύμφωνα με τον Diner, ένα μέρος της γης στην Κύπρο, το οποίο «ανήκει« στο ψευδοκράτος, παρουσιάζεται ως περιφέρεια του Ισραήλ, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Η ανάρτηση του Diner υπογραμμίζει ότι από το 2023, περίπου 31.000 στρέμματα γης στα κατεχόμενα έχουν αγοραστεί από εβραίους, αριθμός που θεωρείται σημαντικός.



Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων (VID)

Ο ίδιος επισημαίνει ότι αυτή η τάση δεν έχει προσελκύσει την προσοχή που θα έπρεπε, παρά την αυξημένη δραστηριότητα των Ισραηλινών αγοραστών γης στην περιοχή.

Σε ένα βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, φαίνεται ένα στιγμιότυπο από την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και καζίνο Grand Sapphire κοντά στο σκλαβωμένο Τρίκωμο, όπου αναφέρεται ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιφέρεια της Ισραή

Αυτή η αναφορά έχει προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς θεωρείται ότι υπονομεύει την «κυριαρχία» του ψευδροκράτους.



