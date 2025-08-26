Η Τουρκία θα εξετάσει πρόσθετα βήματα για να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «συνεχίζει αδιάκοπα τις επιθέσεις της», με στόχο να «εξαφανίσει οτιδήποτε υπάρχει στο όνομα της ανθρωπότητας».

Οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν έγιναν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην πόλη Αχλάτ, με αφορμή την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας.

Σύμφωνα με το «Αναντολού», αναφερόμενος στην επίθεση στο νοσοκομείο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 5 δημοσιογράφοι, ο κ. Ερντογάν είπε ότι «η παράφρων κυβέρνηση Νετανιάχου συνεχίζει τις επιθέσεις της για να καταστρέψει ό,τι έχει απομείνει από την ανθρωπότητα».

Ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα εξετάσει πρόσθετα βήματα για να σταματήσει η σφαγή και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους.

Πέρα από το ζήτημα της Γάζας, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στην τουρκική οικονομία, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα μακροοικονομικής σταθερότητας αποδίδει καρπούς. Επισήμανε την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας σε επίπεδα ρεκόρ (176,5 δισ. δολάρια), τη συνεχιζόμενη μείωση του πληθωρισμού και τις θετικές επιδόσεις σε εξαγωγές και τουρισμό. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το 2026 θα είναι «έτος μεταρρυθμίσεων» για την οικονομία, με το τριετές Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα να παρουσιάζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στην ομιλία του, ο κ. Ερντογάν έκανε επίσης αναφορά σε νέα έργα υποδομών, όπως η σιδηροδρομική γραμμή που θα ανοίξει τον διάδρομο του Ζανγκεζούρ, σε μέτρα στήριξης των αγροτών που επλήγησαν από τον παγετό, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την τουρκική διασπορά, την οποία υπερασπίστηκε απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης.

